洛阳4个展览获评省优秀主题展

今日，记者从洛阳市文物局获悉，洛阳博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆举办的4个展览获评省优秀主题展。

今日，记者从洛阳市文物局获悉，洛阳博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆举办的4个展览获评省优秀主题展。

据悉，洛阳博物馆“百年恰是风华正茂——洛阳市庆祝中国共产党成立100周年主题成就展”、八路军驻洛办事处纪念馆“风雨兼程百年路 继往开来新洛阳——庆祝中国共产党成立100周年主题展”获评河南省2021年度“庆祝中国共产党成立100周年”优秀主题展；洛阳博物馆“上洛——新·乡土志系列展览之一”“交融·魅力——北魏鲜卑拓跋部的历史足迹洛阳”、二里头夏都遗址博物馆“巍巍如天——陶寺遗址考古成果精华展”获评2021年度河南省优秀陈列展；洛阳民俗博物馆“轨物范世——门楣上的家风”获评2022年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题优秀展览。

“ ‘百年恰是风华正茂——洛阳市庆祝中国共产党成立100周年主题成就展’‘风雨兼程百年路 继往开来新洛阳——庆祝中国共产党成立100周年主题展’为传承红色基因、赓续精神血脉提供了生动教材。”洛阳市文物局相关负责人介绍，“上洛——新·乡土志系列展览之一”唤起大家对“故乡”“异乡”“他乡”的思考，对历史、文物与现代生活关联的思考；“巍巍如天——陶寺遗址考古成果精华展”以陶寺遗址四十多年来考古发掘成果为主线；“交融·魅力——北魏鲜卑拓跋部的历史足迹洛阳”推动中华优秀传统文化“走出去”，在文明交流互鉴中不断提升文化自信；“轨物范世——门楣上的家风”讲述中国传统家风家训……这一系列展览提升了河洛文化影响力，进一步激发“东方博物馆之都”新活力。

另外，二里头夏都遗址博物馆的《研读夏都文化走进第一王朝》获评2021河南省研学实践教育精品课程。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张路路 王玉娇 文/图）