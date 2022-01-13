“爱我家乡 爱我龙门”系列活动启动

24日，记者从龙门石窟研究院获悉，为传播龙门深厚历史文化，引导青少年树立文化自信，该院将开展“爱我家乡 爱我龙门”系列活动，通过进校园讲座、研学游、夏令营等公益活动，让青少年感受中华文化的魅力。

24日，记者从龙门石窟研究院获悉，为传播龙门深厚历史文化，引导青少年树立文化自信，该院将开展“爱我家乡 爱我龙门”系列活动，通过进校园讲座、研学游、夏令营等公益活动，让青少年感受中华文化的魅力。

本次系列活动是由龙门石窟研究院、市关工委、洛阳日报社掌上洛阳客户端共同组织开展的公益活动，旨在以中华民族的优秀文化艺术瑰宝龙门石窟为媒介，用中华民族的历史教育、文化教育、艺术教育培养青少年文化自信，同时加强青少年对家乡洛阳的自豪感，培养青少年对龙门石窟的认知和兴趣，为龙门石窟这座世界艺术宝库撒下保护研究工作后继者的种子。

活动内容：

1.“龙门文化故事”讲座

将组织龙门石窟研究院专家到中、小学学校授课，或以专题讲座方式给老师们进行授课，内容以龙门石窟历史、艺术、保护等内容为主。计划于学生在校期间每周举行2次，共计百场进校园，至2023年底结束。

第1场讲座将于5月27日下午3:30在涧西南昌路小学举行，由龙门石窟研究院历史人文研究中心副主任任凤霞讲述“世界石刻艺术瑰宝——龙门石窟”。第2场计划于6月10日在洛一高举办，由陈列展示中心高丹讲述“魏韵唐风 泱泱龙门”。

2.中小学生研学游

邀请洛阳市中小学生到龙门石窟景区现场参观，由龙门石窟研究院相关专家现场向学生讲解龙门石窟艺术及保护等相关内容。届时将对研学游学生开放特窟——宾阳三洞，让学生们近距离感受魏、唐皇家洞窟的艺术魅力。第一期计划于5月下旬开展。

3.“保护文化遗产 珍爱龙门文化”夏令营

在严格遵守相关疫情防控政策要求的前提下，暑假期间适时组织两期夏令营活动。龙门石窟研究院专家将带领学生参观龙门石窟东山石窟、西山石窟、香山寺、白园等景区，并参观研究院数字展示中心、香山寺遗址发掘现场等，为学生免费发放龙门石窟书籍和活动用奖品。活动对象将从市级三好学生、特困生、特长生、小记者等中进行选拔。第1期计划于6月下旬，第2期计划7月中旬进行。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 陈向茹 吕林 文/图)