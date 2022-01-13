主播创造营！洛阳一直播产业园以“电商+”激发区域活力【视频】

“欢迎新进直播间的宝贝，现在大家看到的是我们本场直播的爆品洛阳牡丹花茶……”今天上午，在位于洛阳市涧西区长安路街道N9青年直播(电商)产业社区内，多名主播正面对手机进行直播带货。

“欢迎新进直播间的宝贝，现在大家看到的是我们本场直播的爆品洛阳牡丹花茶……”今天上午，在位于洛阳市涧西区长安路街道N9青年直播(电商)产业社区内，多名主播正面对手机进行直播带货。

这样的场景在N9青年直播(电商)产业社区很是常见。记者从长安路街道了解到，N9青年直播(电商)产业社区不久前刚刚投入运营，它的前身是始建于20世纪70年代的一拖集团单身职工宿舍，社区总占地面积约10000平方米，总建筑面积约18000平方米，目前，大型直播电商公司集美互娱已入驻该社区，并为周边区域创造了不少于100个就业岗位。

“我们旗下现在共有1900名直播带货主播，以单场6小时的直播时段来算，最高销售额超1200万。”集美互娱相关负责人李明伟介绍，他们通过抖音电商直播平台，在“买全国卖全国”的同时，重点帮助本土企业、周边县区推销产品、打开销路，增强洛阳特色农副业产品、旅游文创的知名度和影响力，目前，已有嵩县、栾川、偃师、孟津等7个县区15家企业与集美互娱确定了电商合作关系。与此同时，他们还通过抖音娱乐平台，招募直播带货主播，“到目前为止，我们已经在周边社区招募了超过500名居民主播，其中252名主播已在抖音平台成功开单。”

数据显示，该产业社区平台上的主播，年龄最大的63岁、最小的32岁，其中以时间较为灵活且有金钱需要的全职宝妈居多。

“我们希望将N9产业社区打造成培养洛阳电商人才的主战场、主阵地。”涧西区文明办相关负责人表示，今年以来，涧西区将“盘活闲置房产资源，引进有效益的产业”作为城市提质和全国文明典范城市创建的重要内容和有力抓手，按照计划，N9产业社区将以直播经济激活区域一池春水，除带动周边居民就业、助力孵化注册创业企业外，该社区还将辐射带动周边酒吧、咖啡厅、电竞、影院、餐饮、公寓酒店等青年业态。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）