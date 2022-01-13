名家做客、交融互动，洛阳一社区活动让群众生活更有味儿

“有幸得到专业老师的指导，我对自己的戏曲演唱更有信心了！”今天上午，提起参加“与戏曲名家面对面”文明实践活动时的感受，洛阳市洛龙区开元路街道龙瑞B区居民谢素琴激动地说。

“有幸得到专业老师的指导，我对自己的戏曲演唱更有信心了！”今天上午，提起参加“与戏曲名家面对面”文明实践活动时的感受，洛阳市洛龙区开元路街道龙瑞B区居民谢素琴激动地说。

今年70岁的谢素琴是一名豫剧爱好者，近日，龙瑞B区新时代文明实践站邀请洛阳豫剧院院长、国家一级演员关美利等，对社区戏曲文化合作社的戏迷票友进行了现场交流与教学。谢素琴在演唱《穆桂英挂帅》选段之后，关美利从气息运用、情绪把控等专业技巧上给予她一些实用建议。

“第一次面对名家演唱，心里还有些紧张哩！”张红军是龙瑞B区新时代文明实践站的一名志愿者，他说，听了关老师的讲解，他才知道不正确的站姿和坐姿对气息影响这么大，“关老师纠正了我的‘小毛病’，我的收获可不小。”

除了专业技法上的指导，关美利得知龙瑞B区新时代文明实践站经常开展戏曲文化活动，且拥有不少年轻的戏曲票友时，她高兴地说，希望经常参加这样的文化交流活动，把更专业、丰富的戏曲文化带进社区、融入基层。

为了让更多戏曲票友尤其是青年戏曲爱好者领略豫剧的魅力，此次活动还进行了网络直播，不少网友在直播间热情互动，与戏曲名家交流听戏、唱戏时的感受。

“文化进社区是公共服务进社区的重要内容，更是社区开展文明实践活动，树立良好文明新风的重要抓手。”洛龙区创建办副主任高亚辉介绍，为搭建多样化的文明实践服务平台，让更多优秀文化资源走向基层，自今年4月以来，洛龙区着力开展“名人进社区”系列文明实践活动，邀请戏曲、书画、音乐等知名“文化大咖”走进社区新时代文明实践站，以文化交流、现场教学、线上直播的形式，与文化志愿者、爱好者展开互动交流。

截至目前，著名画家王绣、著名学者叶鹏、洛阳籍歌手田华、剪纸技艺传承人王飞等“文化名家”先后参与了洛龙区的新时代文明实践活动，并“吸粉”无数，受到众多洛阳市民和网友的好评。

“接下来，我们将邀请更多文化名家走进洛龙，聘请他们担任辖区文化合作社社长，定期走进社区，对文化志愿者进行指导培训。”高亚辉说，激发群众潜能，才能真正让“送文化”进社区，成为在社区“种文化”“育文化”，培育属于社区居民自己的文化资源，营造居民的社区归属感。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 姚嘉慧 崔璨 文/图)