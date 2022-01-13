@洛阳人：如何挑选靠谱二手车？实用基础教程来了

相比新车交易，二手车消费纠纷更具复杂性。选购一台二手车如何“避坑”？其实没有那么复杂！掌握基础教程，“小白”也能顺利下单。

相比新车交易，二手车消费纠纷更具复杂性。

选购一台二手车如何“避坑”？其实没有那么复杂！掌握基础教程，“小白”也能顺利下单。

近日，洛阳市消费者协会汽车专业办鉴定评估专家和律师团公益律师来到洛阳市林安二手车交易市场，开展汽车行业普法宣传活动，现场为消费者答疑解惑，并向商户发放普法宣传册。

实用基础教程来了——记者邀请洛阳市消协汽车维权专家孟迎飞，详细为您讲解一看就懂的“二手车挑选指南”。

关键点：车身漆面

首先绕车一周，检查车身漆面颜色是否一致，主要是车门、翼子板、引擎盖等处。比如，一辆汽车的引擎盖颜色偏白发亮，而翼子板的颜色发乌，那么按照常规经验来看，翼子板颜色是长期使用导致老化，而引擎盖应该经过喷漆处理。

针对剐蹭瑕疵也要注意，轻微的刮蹭可以消除，如果是比较严重伤及底漆则需要喷漆处理，这也是消费的成本。