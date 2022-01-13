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5月底前，洛阳将完成老旧小区、主次干道室外空中缆线整治任务【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 15:45

　　走进位于洛阳市洛龙区关林路上的中油一建家属院，建筑外墙上昔日杂乱的缆线已消失不见，取而代之的是整齐划一的线槽。各类缆线被统一放置在线槽内，从外面看起来既整齐又美观。

　　由于建成时间较早，该家属院内各类缆线缺乏合理规划，大多裸露在外、架空或低垂，既杂乱无章，又存在一定的安全隐患。今年年初，洛阳移动公司等单位联合对家属院进行空中缆线整治，把各种杂乱的通信光缆通过管道、线槽等方式入地或架空，改造后缆线全程无裸露，整体整洁又美观。

　　洛阳移动公司相关负责人介绍，截至目前，该公司投资380万元，完成700余个老旧小区等重点场所的空中缆线整治工作。预计到5月底之前，该公司将按照各城市区提供的空中缆线整治名单，完成全部整治任务。

　　为深入开展全国文明典范城市创建活动，自今年开始，市创建办联合洛阳移动、联通、电信、广电四家运营商对老旧小区、主次干道空中缆线进行了专项治理。根据《洛阳市城市区空中缆线专项整治工作实施方案》(下称《方案》)，洛阳将对所有老旧小区、主次干道的室外空中缆线进行捆扎整治，针对楼宇内皮线等用户线缆进行钉固整治针对光交箱、分纤箱等配套设施进行外观清洁整治，达到线缆类“横平竖直、整齐统一”、配套类“牢固安全、整洁美观”的效果，所有整治任务将在5月底之前完成。

　　《方案》要求，依据洛阳市2022年度城镇老旧小区组团连片改造项目清单，洛阳移动、联通、电信、广电四家运营商要建立项目库，根据各县区开工小区清单倒排工期，安排专人跟工，高标准、高效率完成整治验收工作。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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