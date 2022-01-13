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总分600！2022年洛阳中招方案出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 15:47

　　今日，洛阳市教育局微信公众号发布《洛阳市2022年普通高中招生工作方案》解读。内容如下：

　　中考报名

　　普通高中招生考试统一实行网上报名，考生通过河南省基础教育综合信息服务平台(http://gzgl.jyt.henan.gov.cn)进行志愿填报，报名时间另行通知。

　　中考时间

　　6月22日—24日。22日、23日为初三年级考试，24日为初二年级考试。

　　中考科目

　　初三年级考试科目为：语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史。

　　初二年级考试科目为：生物、地理。生物、地理两学科成绩以A、B、C、D四个等级呈现，比例为25%、35%、35%、5%，等级划分范围与招生范围一致，成绩等级作为学生次年中招录取的参考依据，即报考普通高中均需达C等或以上，艺术和体育特长生(尖子生)可以放宽至D等。

　　我市2022年初中毕业生体育、实验操作及信息技术考试取消，相应成绩不再计入中招考试成绩总分值。

　　2022年洛阳市中招成绩总分值为600分。

　　志愿填报

　　1.市提前批志愿

　　分两个批次，考生可自主填报，每个批次可选报两个志愿，也可不填报。

　　第1批次

　　面向全市招生，填写第1、2志愿。

　　第1志愿为示范性高中特色班。考生可选报一个志愿，也可不填报。

　　洛阳理工学院附属中学·女子足球实验班，河南科技大学附属高级中学·男子足球实验班，洛阳理工学院附属中学·美术班，洛阳市第八中学·音乐班(声/器乐)。

　　第2志愿为国际班、小语种和艺术特色班。考生可选报一个志愿，也可不填报。

　　高收费国际班：洛阳市第一高级中学·中澳班、中加班、中韩班，洛阳理工学院附属中学·中美班，河南科技大学附属高级中学·中美班。

　　小语种班：洛阳外国语学校·小语种班(日语、俄语、西班牙语、德语)，洛阳市第五十九中学·俄语班。

　　普通高中艺术特色班：洛阳市第九中学·美术班、音乐班、舞蹈班，洛阳市第四十六中学·美术班、音乐班。

　　高收费民办学校特色班：洛阳市文兴学校·实验班。

　　第2批次

　　面向城市区招生，填写第3、4志愿，为6所示范性高中统招班和创新班。考生可选报两个志愿，也可不填报。

　　统招班：洛阳市第一高级中学、洛阳理工学院附属中学、河南科技大学附属高级中学、洛阳市第三中学、洛阳市第八中学、洛阳市第二中学。

　　创新班：洛阳市第一高级中学。

　　2.市批次志愿

　　面向城市区招生，分为两个批次。

　　第1批次

　　14所公办高中。考生可选报两个志愿，也可不填报。

　　洛阳市第一中学、洛阳市第九中学、洛阳市第十二中学、洛阳外国语学校、洛阳市第十四中学、洛阳市第十五中学、洛阳市第二实验中学、洛阳市第十九中学、洛阳师范学院附属中学、洛阳市第四十中学、洛阳市第四十三中学、洛阳市第四十六中学、洛阳市第五十九中学、洛阳市回民中学。

　　第2批次

　　15所高收费民办高中。考生可选报两个志愿，也可不填报。

　　洛阳梅森学校、洛阳长春中学、洛阳华洋学校、洛阳欧亚学校、洛阳佳林学校、洛阳市宏瑞达学校、洛阳东方理工实验学校、洛阳东方外国语学校、洛阳伊滨国瑾实验学校、洛阳格致学校、洛阳复兴学校、洛阳市东明外语实验学校、洛阳市新学道高级中学、洛阳枫叶双语学校、洛阳市文兴学校。

　　所有考生在“是否同意调剂”一栏须填写自己的意见方可保存填报信息，但该项目目前无法实现。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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