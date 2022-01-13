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洛阳出台社区文明创建提升工程实施方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 15:36

　　作为城市的细胞，社区的文明程度直接影响甚至决定着整个城市的文明程度。日前召开的洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会明确提出，要把社区创建作为文明城市创建的主要抓手，把文明创建的出发点和落脚点放在社区。

　　基于这一理念，日前，洛阳市专门出台社区文明创建提升工程实施方案，建立健全工作机制，从强化党建引领、加强环境综合整治、完善社区服务功能、拓展新时代文明实践活动等方面，着力补齐创建工作短板、提升社区生活品质，真正以社区文明程度、生活品质的提升促进城市形象的整体提升。

　　强化党建引领。方案对推动居民小区党的组织全覆盖、提高业委会、物业服务企业党的组织和工作“两个覆盖”提出要求，明确2022年要按照“应建尽建”原则，小区(网格)党支部覆盖率达到90%。以“双报到、双服务”“五联五促”为抓手，推进机关党组织、在职党员联系社区，实现每个城市社区都有在职党员服务，街道社区与驻区单位共建率不低于80%，“双向评价”达到全覆盖，双报到比例达到100%。同时，聚焦减行政功能、增服务效能“一减一增”，深化服务群众的供给侧改革，全面提升阵地服务承载能力，打造提升住宅小区“邻里中心”100个。

　　加强环境综合整治。方案对道路、垃圾分类设施、充电桩、停车位等社区基础设施建设作出安排，明确今年6月底前基本完成既定目标。围绕社区(小区) “脏乱差”问题，方案提出，垃圾要实现“日产日清”，限时完成揽线治理、私搭乱建拆除等工作，同时以社区小巷、活动广场、楼道为载体，打造文化长廊等，营造浓厚文明创建氛围。根据方案，所有老旧小区、无主管小区都将纳入标准化物业服务管理范畴，今年12月底前，将对物业管理开展常态化考核评比。

　　完善社区服务功能。方案明确，2022年10月底前优化提升社区养老服务设施，实现城镇社区养老服务设施全覆盖。引导社区内的机关企事业单位向居民开放文体设施；加快社区全民健身设施建设，每年安装健身器材100套，打造一批社区体育公园，巩固“15分钟健身圈”建设成果。同时，洛阳市将依托社区新时代文明实践站和社区综合文化服务中心，组建社区文化合作社，丰富居民业余文化生活。

　　拓展新时代文明实践活动。方案提出，要建好用好社区新时代文明实践站，实现“一站多能”，2022年6月底前，所有社区功能室均能正常向群众免费开放。要建强学雷锋志愿服务队伍，常态化开展志愿服务活动项目，擦亮“河洛志愿”品牌。为调动更多社区群众参与创建工作，方案提出，社区干部每月召开一次党群议事会(或板凳会)，听取居民对社区(小区)工作的意见建议，同时落实网格长、楼栋长、门栋长责任，打通基层治理“神经末梢”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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