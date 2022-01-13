@洛阳高考考生及家长，今起做好连续14天本地健康监测

洛阳考生注意了！今天是全国高考考前第14天，根据教育部此前要求，今起考生应做好考前连续14天本地健康监测。

洛阳考生注意了！今天是全国高考考前第14天，根据教育部此前要求，今起考生应做好考前连续14天本地健康监测。

为做好疫情防控、确保考试安全，参加河南2022年高考的考生，住校生考前14天要在校封闭管理，非在校生保持学校与家庭两点一线闭环管理，并做好健康监测；所有涉考人员、相关老师、考生及同住人员等，从考前14天(5月24日)起加大核酸检测频次，坚持每两天一检；考前7天开始，坚持每天一检。

6月7日至9日，全市8.7万余名考生将迎来高考。为确保平安高考、高考平安，洛阳市教育局发布《致全市高考考生及家长的一封信》，对高考前后疫情防控等工作等进行统筹安排。具体内容如下：

致全市高考考生及家长的一封信

各位考生及家长朋友：

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。2022年高考即将进行，这是在疫情防控常态化下的一次考试，也是你们12年苦读后特殊的考验。面对当前复杂严峻的疫情防控形势，为了最大限度地降低校园疫情风险，保障广大考生的生命安全和身体健康，实现“平安高考”“健康高考”目标，希望你们支持、理解、配合考点做好疫情防控和考试组织各项工作。在此，我们温馨提醒：

一、做好考前安排。充分的考前准备，是取得好成绩的重要前提，2022年全国普通高校招生考试将于6月7-9日举行，请家长及考生要关注考试时间及相关防疫政策，自觉遵守各项规定和要求，做好备考工作。按照《关于持续做好全市学校疫情防控工作的通知》要求，请目前仍滞留在洛阳考区外的高考考生务必在考前14天(5月23日前)返回到洛阳市，避免因疫情管控等原因影响正常参考。在返程途中要做好个人防护，全程佩戴口罩，尽量与他人保持安全距离。

二、开展健康监测。当前我国零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍在，结合河南省疫情防控指挥部办公室《关于进一步强化高考和中考期间疫情防控工作的通知》要求，所有考生从考前14天开始至考试全部结束期间，每日进行自我体温测量、记录和健康状况监测以及两天一次核酸检测(考生共同居住人也要做)，集中就读的在校考生按要求向所在学校上报个人健康监测情况，并由学校组织进行核酸检测；其他考生除了健康监测情况和核酸检测筛查外，还需每日向所属的招生考试机构提供健康码、通信大数据行程卡等信息。

三、落实闭环管理。寄宿制学校的考生考前14天实行封闭管理，非住校考生及所有考生家长要坚持“家、校(单位)”两点一线，坚持“非必要不外出”原则，考前14天至考试全部结束期间不得离开我市，尽量避免与外省市人员接触，减少不必要的跨区域流动和聚集，不到人群流动性大的场所；做好家庭防护，建议在外地的家长朋友无特殊情况不返洛，减少感染风险，共同为孩子们营造安全的备考环境，构筑起坚实的防疫屏障。

四、科学合理备考。“体者，载知识之车而寓道德之舍也。”身体是革命的本钱，希望考生们爱护身体，保证足够的睡眠，适当锻炼，为考试储备充足的体力和精力。另建议考生和家长提前熟悉考点所在位置和周边环境，合理安排出行方式，科学规划出行路线，做到安全、健康出行。充分考虑天气、交通等因素，提前出发，以免考试迟到。切记：每科开考15分钟(外语科目开考前15分钟)后不得进入考点参加此科目考试。

五、关心关爱考生。家长要做好考生的后勤保障工作，为考生准备充足的口罩和其他考试用品，创造安静的学习生活环境，提供营养均衡的饮食，提醒考生随着天气变化增减衣物，预防腹泻和感冒。家长要理解并激励考生，积极发挥正面引导作用，舒缓考生的焦虑情绪，减轻考生心理压力；考生要以平稳的心态面对高考，做到“轻松不放松”，树立信心、消除压力、沉着应考。

尊敬的家长们，感谢你们一直以来对洛阳教育的支持，让我们携手共同为全市考生营造温馨舒适的考试氛围，创设公平公正的考试环境。

亲爱的考生们，愿你们带着“明年此日青云去，却笑人间举子忙”的美好憧憬，踏上“战场”，以青春之我、诚信之我、奋进之我在今年的高考中交出满意的答卷，不负韶华、不负时代！

2022年5月23日

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