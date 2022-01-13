全供事业编！洛龙区拟公开引进高学历人才70人

洛龙区人民政府网站今日发布公告称，为推进人才强区战略，加大高层次急需专业人才引进力度，结合洛龙经济社会发展需要，决定面向社会公开引进70名硕士研究生及以上学历紧缺人才到区财政全供事业单位工作。

洛龙区人民政府网站今日发布公告称，为推进人才强区战略，加大高层次急需专业人才引进力度，结合洛龙经济社会发展需要，决定面向社会公开引进70名硕士研究生及以上学历紧缺人才到区财政全供事业单位工作。

国内普通高校博士、硕士应往届毕业生及取得国家教育部留学服务中心认证的海外留学博士、硕士应往届毕业生(不含定向生、委培生)可报考。

博士、硕士研究生的第一学历须为全日制本科，其中普通高等院校在读的2022年应届毕业生应当于2022年7月31日前取得毕业证。海外留学回国人员须在2022年7月31日前取得国家教育部留学服务中心认证的国(境)外博士、硕士研究生学历学位证书；博士研究生年龄在18周岁以上、35周岁以下(1986年6月至2004年6月期间出生)，硕士研究生年龄在18周岁以上、30周岁以下(1991年6月至2004年6月期间出生)。

本次引进工作分为网上报名、资格初审、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、公示、研究聘用等环节。

考生于2022年5月29日9:00至6月2日17:00期间登录http://apply.lyrcrs.com/131/login.aspx按要求注册后填写报名信息、上传照片、身份证进行网上报名。

引进的博士、硕士研究生均安排在洛龙区财政全供事业单位工作。试用期1年，试用期工资可直接按试用期满后工资确定。试用期满，考核合格的正式聘用，考核不合格的取消聘用。

引进的博士、硕士研究生最低服务期限为5年(含试用期)，在最低服务期内，不得申请调离。表现优秀，符合干部选拔条件的，优先提拔重用。

本次引进的博士、硕士研究生纳入全区高层次人才库进行重点跟踪服务和管理；博士研究生5年服务期内可享受9万元的安家补助；硕士研究生5年服务期内可享受每月500元的生活补贴(5年共计3万元)。

引进人才的子女，可根据人才意愿，协调安排到洛龙区内公办中小学就读。

>>>>洛阳市洛龙区2022年“青骄计划”暨高学历人才引进公告

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