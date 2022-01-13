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洛阳将举办第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:35

　　5月28日、29日，洛阳市第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典将在应天门北广场举行，免费为30对新人举办汉式婚典，开展国风雅乐演出、汉服相亲会等活动。

　　此次活动由团市委、市妇联、洛阳日报报业集团主办，洛阳文旅集团协办，洛阳晚报、洛阳隋唐城运营公司、洛阳华礼礼义文化传播有限公司承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司赞助支持。活动将通过还原汉式婚典流程，现场带领参与人员沉浸式体验传统婚俗文化，倡导健康文明、简约适度的婚俗文化，助力青年友好型城市建设，帮助青年人才解决婚恋问题。

　　●活动时间

　　5月28日、29日

　　●活动地点

　　应天门北广场

　　●参与对象

　　全市各企事业单位计划结婚的准夫妻、未婚男女及其亲友、传统文化爱好者、汉服爱好者等。

　　●活动内容及流程

　　一、汉式集体婚典(5月28日8:30—10:30)

　　组织30对新人体验汉式婚典流程，并乘坐观光大巴游览洛阳多处景点。

　　二、国风雅乐演出(5月28日19:00—20：00)

　　埙、古筝、古琴、笛、箫等器乐演奏。

　　三、100人着汉服行饮酒礼(5月29日9:00—9:30)

　　“乡饮酒礼”是我国古代的一种宴饮风俗，为“周礼”之一。此次活动邀请约100人着汉服行古代饮酒礼，沉浸式体验汉文化。

　　四、汉服相亲会(5月29日18:30—20:00)

　　邀请全市各企事业单位23岁至30岁单身青年约60人，着汉服参与投壶、成语接龙等游戏，在轻松愉悦的气氛中互动交友。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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