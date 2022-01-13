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练唱千遍，他学会父亲最爱听的戏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:32
王铁建（左）最开心的事儿就是给父亲唱戏

　　因为父亲喜欢看戏，家住新安县城关镇的王铁建自学唱戏，父亲爱看啥，他就学唱啥，让父亲随时随地都能现场看戏。“我现在就是我爸的专属‘戏班子’。”王铁建骄傲地说。

　　“爸，今天想看啥戏？”昨日，记者见到60岁的王铁建时，他正准备为父亲唱戏。

　　“今天看《清风亭》吧。”91岁的王玉荣思索了一会儿说，“我就爱听你唱这个。”

　　王铁建用手机播放伴奏，音乐一响起，他就和着音乐唱起来，嗓音洪亮。一旁的王玉荣认真地听着，不时用手打拍子：“你现在唱得是真中，比以前强多了。”

　　王铁建与戏曲结缘是在4年前，学唱戏的初衷就是“想唱给父亲听”。在他的印象中，父亲年轻时就是个戏迷。以前，村里只要有庙会，父亲一定会跑去看戏。后来有了收音机，父亲就天天在家听戏，“干着活儿也听，吃着饭也听”。

　　“后来我爸年纪越来越大，村里庙会有戏看，他也走不动了。”王铁建说，看到父亲想去看戏却又看不成时的失落，他就安慰父亲“等我学会唱戏了，天天给你唱”。

　　2018年，常年在外地工作的王铁建换了份清闲的工作，于是开始为他曾许下的诺言作准备——学唱戏。

　　那段日子，对戏曲一窍不通的王铁建每天跟着手机里的视频一句一句地学，楼顶就是他的练习场地。由于不会用嗓子，刚练了半个月，他就哑得说不出话了。后来，他控制练嗓的时间，每天只唱两个小时，并且不喝凉水，也不吃辣椒。

　　不仅学唱，他还跟着视频学一招一式及每一个表情。“练了快1000遍，才学会了我爸最爱听的《三子争父》。”2020年春节，王铁建带着他花200元买的小音箱回到老家，第一次为父亲唱了一段《三子争父》。“我到现在还记得我爸当时惊喜的表情，还夸我‘没想到唱得有板有眼的’。”王铁建说。

　　看到父亲看戏时激动的神情，王铁建更坚定了学唱戏的想法。从那之后，他就专心在家学唱戏，学的都是父亲爱听的。为了让表演效果更好，他换了大音箱，还买了服装、道具。

　　“在家唱戏怕打扰邻居，我就带着我爸到家附近的广场上唱给他听。”他说，渐渐地，附近好多爱听戏的老年人也跟着一起看，不少戏迷也加入进来，一起为大家表演，他们表演的曲目越来越多，他的父亲也越来越高兴。

　　如今，周边不少居民都知道王铁建是为了父亲才学唱戏，纷纷为他点赞：“能坚持这么久，真是不简单。”“老爷子真幸福，想看戏了儿子就能唱。”……

　　王铁建说：“现在，我最大的心愿就是让我爸高兴，只要他开心，我就一直唱。”

　　洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为本栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传播开来！（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 李鹏 文/图）

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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