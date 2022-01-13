花甲之年忙考证 人生坚决不躺平

当前，我市正加快推进“人人持证技能洛阳”建设，育婴员、养老护理员、家政服务员等一大批实用性强且可实现技能增收的服务型培训项目受到群众青睐。

当前，我市正加快推进“人人持证技能洛阳”建设，育婴员、养老护理员、家政服务员等一大批实用性强且可实现技能增收的服务型培训项目受到群众青睐。在报名参加培训的学员中，除了中青年群体，还出现了老年人的身影。他们参加培训的目的，和年轻人稍有不同。

牛为贞（右）和养老院的老人

退休后成为护工，还考了养老护理员证书

“王伯伯，该吃午饭了！”“张阿姨，你今天穿这身真漂亮！”近日，记者来到洛阳群安医养院，刚出电梯步入3楼，就听到爽朗的笑声从服务台传出。走近发现，说话的正是记者要采访的护工牛为贞，满脸笑容的她正和老人们打招呼。

牛为贞今年60岁，已在群安医养院工作了6年。上午帮老人整理房间，中午给老人打饭、喂饭，下午带老人做操、唱歌……牛为贞负责的3楼有30多个房间，住了56位老人，每天照顾他们的生活起居，就是她的全部工作。

牛为贞说，退休前，她因为工作忙，陪伴父母的时间有限，退休后本打算弥补亏欠，但只照顾了父亲几个月，父亲就因病去世了，这在她心里留下很深的愧疚和遗憾。

“我是个闲不住的人，很喜欢和老人交流，加上儿子在部队当兵，我索性到养老院找个工作。”牛为贞说，她退休前的工作和照顾老人不沾边，初到养老院时什么都不懂，经过一段时间培训后才上岗。

养老护理是项系统工程，除了日常照料，还要学会急救、常见病护理、康复保健和必要的沟通技巧。在工作上，牛为贞对自己要求颇高，为更好地照顾老人，她多次参加培训，先后取得养老护理员初级、中级证书。

“我从不觉得考证是年轻人的特权。”牛为贞说，自己才60岁，还很年轻。确实如此，3楼老人们的平均年龄为85岁，最大的一位已96岁，在这些老人面前，她确实算“年轻人”，经常被老人们叫“小牛”“牛牛”“姑娘”……

在牛为贞看来，考证并非全部为了工作，“人都有老的那天，我现在多学点儿，以后就能尽量照顾自己，给孩子少添点儿麻烦”。

参加育婴员培训班，只为更好照顾孙辈

如果说牛为贞考证，有一部分原因是为了工作，那么王遂生考证，则完全是为了家庭。

王遂生今年60岁，是白马寺镇一名普通农民，不久前刚从技能培训班结业，取得育婴员初级证书。昨日接到记者电话时，他正在家里带孙子。

“参加育婴员培训，完全是为了带孙子。”王遂生说，他的儿子、儿媳常年在外地打工，几个月回家一次，照顾1岁多的孙子和3岁多的孙女，就成了他和老伴儿最重要的事。“我们年轻时养孩子，只要饿不着、冻不着就行，现在不一样了，讲究科学育儿。”他说，儿子、儿媳把带娃的任务交给他和老伴儿，他们可不敢大意。几个月前，他听说有免费的育婴员培训班，就报了名。

“王师傅来报名时，我们也比较诧异，因为一是报名的人几乎都是女性，二是他年龄偏大。”洛阳爱康职业技能培训学校校长段芳说，了解到王遂生参加培训的初衷后，老师们都很佩服，上课时也会重点照顾他，经常手把手教他。

老师教得认真，王遂生学得用心。半个月的培训期，虽然每天要骑半个多小时的电动车才能到学校，但他从未缺过一节课，怎么给婴儿打包被、怎么换纸尿裤、冲奶粉时如何控制水温……这些学到的知识，他不仅用到了孙子身上，还顺带教给了老伴儿。

“最早是想让老伴儿学，但她太忙，我就硬着头皮上了。”王遂生说，虽然在课堂上会有学员对他投来诧异的目光，但能学以致用，更好地照顾孙辈，是他最开心的事，对于考证，他倒觉得不重要。

记者手记

牛为贞参加技能培训是为了更好地工作，也为以后的生活考虑；王遂生参加培训，是为了替子女分忧，守护孙辈健康成长……虽然他们的初衷不同，但都爱生活、爱家人。

随着老龄化社会到来和“人人持证技能洛阳”建设推进，相信会有越来越多的老人加入技能培训这项全民工程。俗话说“活到老，学到老”，学习从来都不是年轻人的特权。有科学研究显示，学习新技能可以让老人的大脑在短期内大幅“减龄”，还能让他们找到人生后半场的价值。希望我们身边的老人都能老有所学，学以致用。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图）