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社区健身中心将成为“居民情感纽带”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:42

　　今年，我市将完成60个社区健身中心的建设工作，目前已有18个投入试运营。社区健身中心都有哪些功能，其设计中融入哪些理念，能给市民带来哪些惊喜？记者就这些话题进行了采访。

　　“在中心城区构建多中心、多层级、多节点的社区体育运动服务中心，打造现代时尚的健身场景，推动全民健身服务覆盖全民、服务全民、造福全民，是我们的原则。”洛阳社区健身中心设计主创团队——清华大学建筑设计院产业园区研究中心主任廉毅锐说。

　　“洛阳是一座享誉世界的历史文化名城。如何把社区健身中心建设得接地气、更亲民、有活力，是我们面临的重大课题。”廉毅锐表示，设计选址过程中，主创团队把一座座社区健身中心精心“镶嵌”在居民“15分钟生活圈”内，根据周边居民的生活特点，依托现有建筑空间，统筹考虑健身场地的比例设计、材料选择、颜色冷暖搭配等内容，因地制宜布局不同规模的运动设施，为居民精心营造家的温馨。

　　“建设社区健身中心仅是第一步，洛阳市民将来会有更多惊喜。”廉毅锐说，在推进社区健身中心的同时，洛阳片区型体育综合体的建设工作也在同步推进。

　　眼下，涧西区科创小镇CBD体育综合体项目正在抓紧建设。该项目总建设用地面积1.5万余平方米，建成后将融合羽毛球、篮球、游泳、健身、瑜伽等10多种体育运动项目，以及娱乐休闲、餐饮、户外体育公园等服务功能，可高水平满足辖区居民的需求。

　　“相信不久之后，社区健身中心将成为维系社区居民情感的纽带，激发全民健身热情，提升城市气质，展示古都洛阳的青春与活力。对此，我拭目以待。”廉毅锐满怀期待地说。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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