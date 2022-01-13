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洛阳市出台交通枢纽建设工程实施方案 加快构建综合立体交通网络
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:23

　　昨日，栾川至卢氏高速公路施工现场一派繁忙景象。该项目建成后，将连通三淅、洛栾、二广、尧栾西高速公路，使原有走向不同、各自孤立的高速公路连接成网。

　　为进一步加快交通区位优势向枢纽经济优势转变，完善全国性综合交通枢纽城市运输组织功能，我市制订交通枢纽建设工程实施方案，加快构建综合立体交通网络，推动大通道大枢纽建设，不断提升运输服务品质和效率。

　　●高铁

　　呼南高铁焦洛平段经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，对助力洛阳建设中原城市群副中心城市，带动豫西地区加快发展具有重要意义。今年年底前，我市将加快推动呼南高铁焦洛平段项目建设前期工作；提升洛阳龙门高铁站枢纽换乘功能，同时完成洛阳龙门高铁站枢纽南广场初步设计。

　　●机场

　　根据方案，机场综合保障能力提升项目要在6月底前完成立项，9月底前完成招投标，12月底前开工建设。

　　机场三期改扩建工程项目6月底前完成工程概念设计方案，9月底前完成可研报告，12月底前争取完成立项。

　　●城市轨道交通

　　今年年底前，我市将完成洛阳市城市轨道交通一期工程隋唐城站配套工程。该项目位于王城大道与古城路交叉口东北角，总建筑面积9.2万平方米，为集游园、餐饮、民宿、娱乐等于一体的文旅综合体项目。

　　●高速公路

　　今年，我市将加快栾川至卢氏、济源至新安、郑州至洛阳、沁阳至伊川等6条高速公路建设，按节点完成年度目标任务；今年年底前，新安至伊川、渑池至栾川高速公路渑池至洛宁段将建成通车。

　　●普通干线公路

　　提升国省干线公路等级，推进国道208二淅线洛阳绕城改建工程等20个普通干线公路项目建设。

　　●中心城区“四纵四横”快速路网

　　今年6月底前，启动九都路和三川大道快速化改造、滨河南路西段改扩建、南山大道西延、文仲大道南延等建设工程，加快建成中心城区“四纵四横”快速路网。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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