农副特产进社区，“购时惠”！

22日下午，在涧西区重庆路街道三社区的重辉游园，“农副特产进社区助农便民零距离”活动吸引了不少市民。在活动现场，不仅有新鲜蔬菜、时令水果，还有伊川石磨面、栾川玉米糁、新疆大枣、五常大米等百余种优质农副产品供市民挑选。

市民在工作人员的指导下在线下单

“这些蔬菜还挺新鲜的，价格也不贵。”

“在家门口就能买到这么多商品，真是太方便了。”

22日下午，在涧西区重庆路街道三社区的重辉游园，“农副特产进社区助农便民零距离”活动吸引了不少市民。在活动现场，不仅有新鲜蔬菜、时令水果，还有伊川石磨面、栾川玉米糁、新疆大枣、五常大米等百余种优质农副产品供市民挑选。

本次活动由市农业农村局联合洛阳日报报业集团、重庆路街道三社区主办，洛阳华媒云商科技有限公司承办，助力社区做好疫情防控常态化形势下生活物资保障工作。

作为活动的指定平台，洛报购时惠商城还在现场设有一折购活动专区、农副特产特惠购专区、订奶订报专区、试吃专区、旧物置换专区等6大活动专区。在落实好疫情防控措施的前提下，短短半天的时间，购时惠商城累计销售产品896件。尤其是现场一折购活动大受欢迎，贝蒂斯橄榄油、金纺柔顺剂、奥妙洗衣液、德荣牛肉等商品销售火爆。

购时惠商城是洛报集团旗下的同城电商平台，经营地标特产、生鲜食材、粮油百货等便民产品，坚持“正品·半日达”的核心服务理念，经营模式为线上下单、线下配送，为广大市民提供足不出户、配送到家的无忧服务。

“在疫情防控常态化形势下，开展农副特产进社区活动，不仅为农户增收开辟了一条新路子，也让市民在家门口就能买到价廉质优的农副产品。”购时惠商城相关负责人介绍，将以重庆路街道三社区为试点在全市推广此活动，打通农副产品进社区“最后一公里”，让更多市民在家门口就能买到优质农副产品。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图）