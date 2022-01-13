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热热热！洛阳将迎超35℃持续高温天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:21

　　本周，我市炎热天气持续加码，气温整体呈上升趋势，“30℃+”将成常态，在27日以后，还将迎来超过35℃的持续高温天气。

　　市气象台预报员介绍，导致本周洛阳晴热持续的主要原因，一是我们的头顶受高空西北气流控制，晴朗无云，太阳辐射强；二是受地面暖低压影响，在两者共同作用下，升温变得非常容易。

　　持续高温天气，容易引发高温热浪。作为一种灾害天气，高温热浪常被大家忽视，其实它在全球造成的死亡人数，要远多于龙卷风、洪水、强风暴等灾害。那么，高温天气下，我们应该如何防暑呢？

　　长时间在高温环境中容易引发中暑，如果有口渴、头晕、多汗、体温稍有升高等症状，就要警惕了，这些属于轻症中暑；面色红、大量出汗、体温超过38℃属于先兆中暑；意识涣散、肌肉抽搐、四肢无力、血压下降、体温超过40℃属于重症中暑。中暑后，要迅速脱离高温环境，转移到阴凉通风的环境下休息，还要补充液体和淡盐水，进行人工散热，如湿毛巾冷敷、冰敷腋下等，如果是重症中暑，应立即就医。

　　根据最新气象资料分析，预计今天白天，洛阳全区晴天，偏南风2级左右，气温18℃到33℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天到多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级转偏北风5级左右，气温19℃到32℃。

　　洛阳网提醒，本周我市炎热天气持续，大家要注意防晒防暑，及时补水。对于老年人来说，五脏功能相对退化，闷热天气往往会让人焦躁难耐，还可能引发夏季老年病，如急性肠胃炎、慢性支气管炎、肺气肿、哮喘，以及一些心脑血管疾病，老年朋友要特别注意。此外，由于炎热出汗可能导致胃肠消化液的生成和分泌减少，使得胃肠蠕动减慢，所以炎热天气里，老年人应以清淡质软、易于消化的饮食为主，多吃新鲜水果、蔬菜，还要注意作息规律，运动有度。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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