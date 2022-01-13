洛阳美术馆24日恢复开放 中国画牡丹专题研究展开展

23日，记者获悉，洛阳美术馆于24日恢复开放，同时推出“洛阳画风——2022中国画牡丹专题研究展”，欢迎市民朋友前来观展。展览地点：洛阳美术馆2楼、3楼展厅。

23日，记者获悉，洛阳美术馆于24日恢复开放，同时推出“洛阳画风——2022中国画牡丹专题研究展”，欢迎市民朋友前来观展。展览地点：洛阳美术馆2楼、3楼展厅。

为落实洛阳市疫情防控有关要求，游客须按照以下要求进馆参观：

一、观众凭场所码、行程码、预约码入馆参观，入馆后须全程佩戴口罩，保持安全距离。

二、暂不接待中高风险等级地区的游客和近14日内有中高风险等级地区旅居史及健康码异常或行程码带*的游客。

三、为落实洛阳市来(返)洛人员“3天2检”的疫情防控要求，洛阳市域外游客必须提供入洛时核酸检测阴性证明(纸质版和电子版均可)，方可入馆。

四、对入馆观众数量采取限流措施。观众数量接近限制值时将采取暂停入馆或人员分流等措施。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂 文/图)