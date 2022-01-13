洛阳拟建1万套保障性租赁住房 构建“租售补”一体化青年安居保障体系

日前，洛阳市涧西区青年友好型街区建设完成，该街区包含N9青年直播产业社区、新时代文明实践广场(体育公园)、口袋公园等。原本老旧的建筑焕然一新，众多青年在这里休闲放松。

日前，洛阳市涧西区青年友好型街区建设完成，该街区包含N9青年直播产业社区、新时代文明实践广场(体育公园)、口袋公园等。原本老旧的建筑焕然一新，众多青年在这里休闲放松。

为进一步完善城市功能、提升生活品质，更好保障青年安居安家、推动青年就业创业、满足青年社交消费需求，洛阳市出台青年安居乐业工程实施方案，从就业创业、安居保障、文旅消费等着手，全方位提升洛阳对青年的承载力、亲和力、感召力。

就业创业

积极筹建市就业创业体验馆，探索“人力资源招聘服务+就业创业互动体验”新模式，为来洛求职青年提供就业指导服务。

搭建双创平台载体30个以上，为创新创业者提供高质量孵化育成服务；在都市核心区、功能区建设一批标准化科技产业社区，打造一批创新创业孵化场所，推动形成一批功能齐全、青年青睐的新型城市社区，推动全市首批遴选的7至10个科技产业社区试点建设。

安居保障

依托各城市区优质酒店高标准打造一批“青年驿站”，为来洛求职青年提供短期免费住宿和城市融入等服务。目前，全市已建成21处青年驿站，可提供床位1500余张。

构建“租售补”一体化青年安居保障体系，为青年人才提供租房补贴、购房补贴、保障性租赁住房(青年人才公寓)、共有产权住房等多层次住房保障。全市计划筹建1万套保障性租赁住房，青年安居保障住房不少于4000套，首次入住的青年可享受3个月免租期；适时为来洛安居创业的青年新市民保障共有产权住房。

文旅消费

围绕青年消费特点，建设提升新唐街、唐宫市场等大型文旅商综合体；提升龙门古街、广州市场步行街、古城历史文化街区步行街、铜驼暮雨步行街等特色文旅街区和潮流时尚消费街区(园区)；加快沉浸式业态打造，推出一批可感知、可参与、可互动的沉浸式体验项目，打造大型沉浸式光影秀、沉浸式漫游戏剧等，形成集休闲娱乐、文化感受、游览观光为一体的青年集聚打卡地。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）