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资本支持！洛阳高新区将新设两只基金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 18:45

　　23日，洛阳高新实业集团有限公司以投资入股的方式，与河南高科技创新投资股份有限公司进行合作签约。双方将加快做大做强洛阳周山高创平台、打造河南一流创投机构，并在洛阳高新区合作设立两只基金，为洛阳产业发展、乡村振兴提供资本支持。

　　其中，河南高创计划通过自主管理的省农开创业投资引导基金，联合洛阳高新实业共同发起设立规模为5亿元的洛阳高新创业投资基金，预计可带动社会资本投资30亿元，培育5家上市公司，引入5家外地优质企业。该基金将积极培育包括氢能、机器人、创新医药等在内的未来产业，巩固高端装备制造、新材料等我市优势产业，同时发挥资本招商作用，把区外优质项目“引进来”，实现本土产业补链、强链，全面支持我市科技、经济提速发展。

　　此外，以“服务乡村振兴、加快农业农村现代化建设”为目标，省扶贫公司、河南高创还将联合洛阳高新实业，在洛阳高新区内发起设立规模不低于5亿元的乡村振兴基金。该基金将聚焦重大农业产业项目、农业前沿技术、现代农业与文化旅游融合发展和农业农村生态文明建设领域进行投资，充分发挥基金在产业培育、乡村建设和融资支持等方面的引导和带动作用，预计将吸引社会资金投入50亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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