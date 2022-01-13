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洛阳疾控重要提醒：近期人员流动增加 这些乘车事项务必注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 18:47

　　近期，国内有地区出现新冠病毒核酸检测阳性人员乘坐火车(高铁)的情况，由于火车(高铁)环境相对密闭，人流量相对较大，乘坐类似公共交通工具的市民也尤为关心乘车安全。临近暑期高校放假及农忙返乡潮，23日，洛阳市疾控中心就乘车防护发布重要提醒。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家麻小龙介绍，乘坐火车(高铁)时需要注意的3个“风险”环节：上下车过程人员密集，车厢内环境相对密闭，若同车厢存在新冠肺炎病毒感染者，会增加被感染的风险；乘车途中，如果摘下口罩喝水、用餐，拉下口罩透气或者没有规范佩戴好口罩，也会增加被感染的风险；使用或触碰了使用频率高的设施设备(如卫生间门把手、饮水机按钮等)，又没有及时做好洗手、手消毒等手卫生工作，就会存在被感染的风险。

　　为此，洛阳市疾控中心提醒有出行需求的乘车时要尽量做到3点，以最大可能避免感染风险——

　　全程规范佩戴医用外科口罩。进出站及乘坐火车时全程规范佩戴好医用外科及以上级别的口罩，口罩夹紧鼻梁，口罩边沿贴紧脸部，出站后及时更换新的口罩。上车前做好必要的准备，如吃饭、喝水等，上车后尽量减少上述行为；旅途时间长的乘客如确需进餐，建议与他人错开进餐，或选择餐车等人流量少的区域单独用餐。

　　做好手卫生。乘车途中要勤洗手或者用免洗消毒剂清洁手部，特别是在手触碰了座椅扶手、门把手后，要立即用流动的水按照七步洗手法洗手，或者用免洗消毒剂进行快速手消毒。可以选择佩戴一次性手套或者用纸巾触碰门把手等部位。在旅途中，不要用手触碰口罩外表面或触摸口眼鼻，上下车和他人保持安全距离，不扎堆拥挤。

　　做好核酸检测。核酸检测能够筛查出风险人员，做到早发现、早治疗、早阻断社会传播。建议出行前提前做好核酸检测，到达目的地后，及时报备行程，并尽快主动就近进行核酸检测。在检测结果出来前，尽量不前往公共场所活动。

　　在相关提醒之余，洛阳市疾控中心也呼吁广大市民，当前仍要尽量减少非必要流动，国内部分地区的社区传播仍未阻断，疫情仍在高位运行，防控形势严峻复杂。减少人员流动，特别是有中高风险地区旅居史的人群应减少流动，这是保护自己也是保护他人的有力措施。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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