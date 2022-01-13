菜市场搭载数据智慧系统 让更多洛阳人“解锁”买菜新方式【视频】

23日一早，62岁的洛阳市长春社区居民李海国拎着菜篮子走进了上发市集农贸市场。上发市集农贸市场位于涧西区建设路50号，李海国从家步行到那儿只需要十多分钟。

23日一早，62岁的洛阳市长春社区居民李海国拎着菜篮子走进了上发市集农贸市场。上发市集农贸市场位于涧西区建设路50号，李海国从家步行到那儿只需要十多分钟。

一进门，他就看到了一个显示有实时滚动数据的电子大屏幕。屏幕上不仅有各类商品的价钱、农药残留检测结果等信息，还能看到市场的客流量数据分析、交易额排行榜。

市场简介、菜价公示、质量检测、产品溯源……在电子屏幕的另一侧，还树立着一个电子触屏，消费者可在上面操作查询所购买商品的各种信息，还可对摊主通过扫码打星的方式进行在线评价。