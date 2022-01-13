洛阳文旅街区着力丰富业态 打造沉浸式消费新场景【视频】

作为商业区、文旅区的复合体，集吃、住、行、游、购、娱等功能于一身的步行街，已成为不少游客必去的文旅打卡点。近两年，洛阳一些步行街在提升购物、餐饮等传统业态的同时，积极顺应和把握消费升级大趋势，增加体验式、互动性强的新业态，精心打造沉浸式消费新场景。

作为商业区、文旅区的复合体，集吃、住、行、游、购、娱等功能于一身的步行街，已成为不少游客必去的文旅打卡点。近两年，洛阳一些步行街在提升购物、餐饮等传统业态的同时，积极顺应和把握消费升级大趋势，增加体验式、互动性强的新业态，精心打造沉浸式消费新场景。

夜幕时分，涧西区广州市场步行街上，逛街购物、品尝美食、拍照“打卡”的行人来来往往，十分热闹。

广州市场步行街是洛阳著名的商业街，始建于二十世纪五十年代。如今，经过改造提升后，“老街”焕然一新，成为洛阳新的“夜明珠”。

这里用“民国井巷”留住街区文化、打造沉浸式体验消费场景。个性鲜明的民国风建筑、色彩丰富的布制窗棚、富有年代气息的指示路牌……广州市场步行街以国潮文创互动体验、精致慢生活、人气美食为内核，设立国潮文创园、夜“涧”市集、沉浸剧场等，“广州街、民国风”的建筑风格，丰富的沉浸式文旅业态，让人一秒“入戏”。

“我在这儿住了几十年，变化都看在眼里。”家住涧西区的李海静说，改造后的广州市场步行街发生了翻天覆地的变化，来这里逛一逛仿佛穿越到民国时期，不仅有许多年轻人来拍照打卡，消费、休闲、娱乐等业态也符合年轻人的消费需求。