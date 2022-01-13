年底前，新安至伊川高速公路将建成通车！

23日，栾川至卢氏高速公路施工现场一派繁忙景象，工作人员正在进行隧道及桥梁上部结构的施工，项目建成后将连通三淅、洛栾、二广、尧栾西高速公路，使原有走向不同、各自孤立的干线公路搭接成网。

23日，栾川至卢氏高速公路施工现场一派繁忙景象，工作人员正在进行隧道及桥梁上部结构的施工，项目建成后将连通三淅、洛栾、二广、尧栾西高速公路，使原有走向不同、各自孤立的干线公路搭接成网。

为进一步加快交通区位优势向枢纽经济优势转变，完善全国性综合交通枢纽城市运输组织功能，洛阳制定交通枢纽建设工程实施方案，加快构建综合立体交通网络，推动大通道大枢纽建设，不断提升运输服务品质效率。

●高铁

呼南高铁焦洛平段经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，对助力洛阳建设中原城市群副中心城市，带动豫西地区加快发展具有重要意义。今年年底前，洛阳市将加快推动呼南高铁焦洛平段项目建设前期工作；提高洛阳龙门高铁站枢纽换乘功能，同时完成龙门高铁站枢纽南广场初步设计。

●机场

根据方案，机场综合保障能力提升项目要在6月底前完成立项；9月底前，完成招投标；12月底前，开工建设。

机场三期改扩建工程项目6月底前完成工程概念设计方案；9月底前，完成可研报告；12月底前，争取完成立项。

●城市轨道交通

今年年底前，洛阳市将完成洛阳市城市轨道交通一期工程隋唐城站配套工程。该项目位于王城大道与古城路交叉口东北角，总建筑面积9.2万平方米，为集游园、餐饮、民宿、娱乐等为一体的文旅综合体项目。

●高速

今年，洛阳市将加快栾川至卢氏、济源至新安、郑州至洛阳、沁阳至伊川等6条高速公路建设，按节点完成年度目标任务；今年年底前，新安至伊川、渑池至栾川高速公路渑池至洛宁段将建成通车。

●普通干线公路

提升国省干线公路等级，推进国道208二淅线洛阳绕城改建工程等20个普通干线公路项目建设。

●中心城区“四纵四横”快速路网

今年6月底前，启动九都路和三川大道快速化改造、滨河南路西段改扩建、南山大道西延、文仲大道南延等建设工程，建成中心城区“四纵四横”快速路网。

（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）