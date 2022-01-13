洛龙区槐树湾社区：深耕家庭教育 传递文明新风【视频】

“我儿子现在上六年级，最近我发现他偷玩手机游戏，还总是对我撒谎，我发愁不知道该咋办。”今天上午，在洛阳市洛龙区关林街道槐树湾社区新时代文明实践站，一场“远程家育问诊”正在进行。

“我儿子现在上六年级，最近我发现他偷玩手机游戏，还总是对我撒谎，我发愁不知道该咋办。”今天上午，在洛阳市洛龙区关林街道槐树湾社区新时代文明实践站，一场“远程家育问诊”正在进行。

面对居民李女士的提问，该社区教育导师、心理咨询师呼志民开出“处方”：“即将进入青春期的孩子自我意识增强，行为比较叛逆，家长要跟孩子建立信任，给予其一定空间，关注其情绪变化，慢慢帮孩子打开心扉……”

这场“远程家育问诊”持续了近40分钟，呼志民引导李女士通过角色转换，感知孩子的心灵世界，使其意识到沟通和陪伴的重要性。李女士爽快地答应，按照呼志民的建议试一试，3天后再向其反馈效果。

“‘家育课堂’是我们的‘王牌项目’，居民可通过‘远程问诊’和面对面交流的方式，请心理咨询师解答家庭教育方面的困惑，传授亲子沟通技巧。”该社区新时代文明实践站负责人王俊婷介绍，“家育课堂”自开展以来，已帮助不少家长在亲子教育路上找到方向。

在槐树湾新时代文明实践站，幼儿活动区、亲子阅读区……色彩明艳的亲子服务设施，吸引了不少家长和孩子做游戏、读书。“以前，槐树湾社区大多是老旧小区，基础设施、居住环境都不尽如人意。”该社区党支部书记、居委会主任曾朝军告诉记者，“入住安置小区后，小区配套设施不断完善，硬件设施显著提升，我们寻思着如何改变居民的精神风貌。”

俗话说，“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师”。改变居民精神面貌，就要从营造良好的家庭氛围入手，通过新时代文明实践站深耕家庭教育，举办家教课程和活动，树家风传家教，让文明新风扎根社区，结出硕果。

除了“家育课堂”，槐树湾社区新时代文明实践站还开展“亲子互动手工”“少儿暑期培训”“欢乐假期亲子活动”“少年志愿服务”等一系列亲子教育服务，带领家长和孩子在玩中学、学中玩，增进亲子互动，倡导科学的教育理念。

接下来，该文明实践站将细化亲子教育服务内容，针对新手父母、学龄前儿童、中小学生等不同群体，结合亲子关系、学生教育、心理咨询等开展分众化的活动，提高家庭教育水平，助力爱心扶幼，用好家教、好家风，让居民充分感受文明新风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 姚嘉慧 崔璨 文/图/视频)