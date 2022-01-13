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全省领先！洛阳“万人助万企”又有新举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 17:41

　　23日记者从洛阳市市场监管局获悉，今后，企业办理《医疗器械经营许可证》实现变更和延续“合并办理”，这一改革在全省行政审批改革中处于领先地位。

　　2018年8月1日，我国开始施行新版《医疗器械分类目录》。然而，2018年8月1日以前审批部分发放的《医疗器械经营许可证》，只有原分类目录没有新分类目录，此前，企业在办理《医疗器械经营许可证》延续业务时，需要先申请办理变更手续，增加新分类目录内容，之后才能申请办理延续业务，需要提供两套材料、办理两次审批手续，一共需要12个工作日。

　　考虑到企业的实际情况，洛阳市市场监管局将两项业务实行合并办理，企业只需要递交一次材料，即可将增加新分类目录与延续申请事项同时办理，审批通过的《医疗器械经营许可证》包括原分类目录和新分类目录两项内容，办理时限缩短至6个工作日，优化了行政审批流程，缩短了办事时间，从而实现“一窗受理、同步审批”。

　　“5月1日起，《医疗器械经营监督管理办法》正式施行，关于申请办理和审核延续许可业务的时间有所改动。”洛阳市市场监管局行政审批科相关负责人介绍，以前，企业需要在有效期届满前6个月提出延续申请，业务办结后换发的新《医疗器械经营许可证》起始日为审核通过日期；现在改为有效期届满前90个工作日至30个工作日期间提出延续申请，新《医疗器械经营许可证》起始日为原许可证有效期到期日的次日。

　　比如，按照原来的规定，企业《医疗器械经营许可证》的到期时间为11月25日，那么他最早可以在5月25日提交延续申请，如果5月31日审核通过，那么新《医疗器械经营许可证》起始日为5月31日，企业会有“亏了几个月”的感觉，往往等到临近有效期才提交申请，还会因为忘记申请导致许可证过期，影响正常经营；现在，企业可以根据实际情况，选择在8月27日至10月26日期间提出延续申请，市场监管部门只需6个工作日即可审核通过，但是新《医疗器械经营许可证》起始日为11月26日。 “这也是为了方便企业可以错峰办理业务，避免出现‘扎堆儿’等候或是忘记办理的情况。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 常晓辉)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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