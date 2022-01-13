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《洛阳市“十四五”国土空间生态修复和森林洛阳建设规划》发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 17:38

　　生态兴，则文明兴。日前，《洛阳市“十四五”国土空间生态修复和森林洛阳建设规划》（下称《规划》）正式发布，对“十四五”期间高质量推进林业保护发展和国土空间生态修复作出一揽子重大部署。

　　洛阳是黄河流域重要节点城市，生态功能地位突出。特别是碳达峰碳中和又为生态建设带来新机遇。根据《规划》，洛阳将以满足人民良好生态需求为目标，以扩绿、提质、增效为基本要求，科学、精准开展国土绿化行动，筑牢南部山区生态屏障，提升森林生态系统碳汇能力，打通“绿水青山”和“金山银山”双向转化通道，全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的美丽洛阳。

　　在主要目标设定上，《规划》提出，到2025年，全市森林覆盖率达到46.5%，湿地保护率达到55%，生态修复河湖岸线150公里，综合治理历史遗留矿山6.28平方公里，山水林田湖草沙系统治理机制基本建立，生态系统质量和稳定性进一步提升，生态安全屏障更加牢固，优质生态产品供给能力显著增强。

　　结合全域国土空间生态格局，《规划》提出构建“四区、四廊、一带、多节点、多网络”的国土空间生态修复和森林洛阳建设总体格局，并聚焦各类生态系统存在问题，细化了生态保护保育、生态修复和综合整治三大重点区域，一体推进修复治理。其中，“四区”为黄河阶地平原区、伊洛河谷平原区、黄土丘陵浅山区、南部山地涵养区；“四廊”为伊河、洛河、北汝河、涧河生态廊道；“一带”即黄河生态保护带；“多节点”指国家级、省级自然保护区，国家地质公园，国家森林公园，国家湿地公园等生态保护空间；“多网络”指利用流量较大支流水系、高速铁路、公路等构建绿色生态网络体系。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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