洛阳市2022首期短视频、摄影研修班即将开班

洛阳市2022首期短视频、摄影研修班马上开班，所有参训人员务必5月25日7:50分前到达梦桃源温泉小镇1号会议厅！

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名师荟萃，没有报名的您可要抓紧时间了！5月25日、26日，新华社高级记者王颂，洛报集团摄影、短视频、新媒体专业老师曾宪平、徐翔、杨凤轩、刘冰等将资深名师将手把手式教学，摄影、短视频创作全流程指导，让您告别看到不会拍、拍了不会剪、后期不会编的尴尬。

前方高能——请先一睹众位名师的风采：

王颂，新华社高级记者，新华社河南分社摄影采访室主任。三次中国新闻奖一等奖获得者，多幅新闻照片入选新中国成立五十周年、六十周年和中国改革开放四十周年摄影作品展(集)，曾参加包括三次国庆阅兵、四届奥运会在内的多次国内外重要活动的摄影采访。此次将用专业知识让您相信“人人都做摄影高手”不是梦！