安石路西段更新提升工程接近尾声

“现在这条路修得又宽又平整，生意也比以前好了。”21日，提起安石路提升这件事，路边便利店的王女士赞不绝口。记者在现场看到，道路宽阔平整、两侧干净整洁、店面招牌整齐划一。

“现在这条路修得又宽又平整，生意也比以前好了。”21日，提起安石路提升这件事，路边便利店的王女士赞不绝口。记者在现场看到，道路宽阔平整、两侧干净整洁、店面招牌整齐划一。

工作人员介绍，他们最近对安石路西段进行了改造提升，改造范围西起洛阳市教师进修学校，东至龙门大道，改造长度约460米。截至目前，道路由原来的8米拓宽为13米，沿街的52家店面也焕然一新。周边的违规建筑已全部拆除，非机动车停车位也已在统筹施划中。整个工程已接近尾声。

洛龙区定鼎门街道有关负责人表示，下一步，将建立长效管理机制，开展沿线违停专项整治，取缔占道经营，保障群众出行便利，助力创建全国文明典范城市。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张丹丹 姚志晓 文/图）