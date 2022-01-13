孟津区华久氢能一体化项目一期全面投用

23日，在孟津区华久氢能源(河南)有限公司厂区内，工作人员正忙着为运输车辆充装高压氢气。这意味着华久氢能一体化项目一期年产3700吨高压氢工程已全面投用。

23日，在孟津区华久氢能源(河南)有限公司厂区内，工作人员正忙着为运输车辆充装高压氢气。这意味着华久氢能一体化项目一期年产3700吨高压氢工程已全面投用。

该项目总用地80亩，将建设包括高压氢、液氢、氢气管道、可再生能源制绿氢液化等氢能综合示范项目，建成后将对提升洛阳市乃至河南省氢能产业地位具有重要意义。

该公司相关负责人介绍，目前公司正加紧推进二期液氢工程建设。液氢工程采用国际领先的技术和装备，自动化程度高，装置安全、可靠、经济、高效，建成后将是国内规模最大的商业化民用液氢项目。同时，该公司还积极筹建可提供加氢、加油、加气和充电等综合服务的能源服务站，提前布局氢能在交通领域等场景的应用。

预计该项目整体建成投用后，可为周边约1500公里范围内的地市提供绿色能源，极大推动洛阳氢能源制造基地建设。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 文/图 通讯员 王晓源）