方案定了！洛阳将对背街小巷实施专项整治提升

走进洛阳市老城区大中街，浓浓的历史文化气息迎面扑来。整个街区以白墙灰瓦为主色调，街边墙上以浮雕的形式展现了24个中国传统主题孝道文化，处处体现出古色古香的质朴韵味。

走进洛阳市老城区大中街，浓浓的历史文化气息迎面扑来。整个街区以白墙灰瓦为主色调，街边墙上以浮雕的形式展现了24个中国传统主题孝道文化，处处体现出古色古香的质朴韵味。

通过背街小巷整治，洛阳有一批像老城区大中街一样的背街小巷焕发了新的生机，实现“颜值”“气质”双提升。

背街小巷是指城市主次干路之外，市民每天进出必经、对市民生活品质影响较大的小街巷。洛阳把背街小巷整治作为创建全国文明典范城市八大专项整治提升内容之一，近日出台《洛阳市城市区背街小巷专项整治提升实施方案》(下称《方案》)，力争通过专项整治，着力解决脏乱差问题，打造全域背街小巷新形象、新风貌。

整治要求如下：

●巷口

有巷口名称的路名牌或指示牌；有公共卫生间指示牌；巷口显著位置设置宣传社会主义核心价值观等内容的公益广告。

●公共设施

路面硬化平整，无明显路面积水、地砖缺失或泥土裸露现象；有路灯照明设施，装灯率100%、亮灯率100%；垃圾分类收集、清运及时，无积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象；有公共卫生间或公共卫生间指示牌。

●城市管理

无车辆违章停放现象；无流动摊贩和占道经营现象；电动自行车上牌率100%；各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设、飞线充电现象；无占用和堵塞消防通道现象；绿化带无损坏、占用。

●文明行为

无沿街晾晒、乱丢垃圾、随地吐痰等不文明现象，无乱张贴乱涂写乱刻画乱扔垃圾现象；公共场所无争吵谩骂现象；无损坏公共设施现象；文明养宠。

根据《方案》要求，今年6月30日前，洛阳将对背街小巷进行集中整治，按照“突出重点点位周边、兼顾一般区域”的治理原则，重点治理农贸(集贸)市场、新时代文明实践中心(所、站)、学校、医院、大型商场(超市)等周边区域，再全面展开的方式进行集中整治。今年7月，全市将对各区背街小巷专项整治工作进行全面验收，对不达标的进一步整治提升。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）