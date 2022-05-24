牡丹阁景区、隋唐大运河博物馆、洛城中街......洛阳城市建设日新月异，又一批热门“打卡地”惊艳亮相，，您确定不来“咔”一张？

隋唐大运河博物馆、牡丹阁景区、洛城中街......

洛阳城市建设日新月异，

又一批热门“打卡地”惊艳亮相，

您确定不来“咔”一张？

隋唐大运河博物馆

隋唐大运河文化博物馆位于洛河与瀍河交汇处

近日，隋唐大运河文化博物馆正式开馆，洛阳再添一处文旅“打卡地”。洛阳作为隋唐大运河的中心城市和枢纽城市，有着丰富的运河文化遗存。 在这座博物馆里，您不仅能近距离地观察“洛阳运河一号”古沉船，还能看到隋唐时期粮食仓窖遗址，更能走近精致复原的新潭码头……您不妨开启一场与众不同的“运河之旅”吧。

馆内一隅

隋唐大运河博物馆位于瀍河入洛河口西北角，远看如同一座唐代宫殿群的天际线，与周边环境景观等融为一体。体现“河洛技”设计理念的三彩陶瓷“外衣”、超大玻璃幕墙、三彩陶瓷吊顶……让这座“国家级”博物馆建筑呈现不少亮点。

“隋唐盛世国运繁华”展区

博物馆一层、二层为“国运泱泱——隋唐大运河文化展”常设展，展览共分为“天工国运 一统中华”“千年运河 万物通济”“隋唐盛世 国运繁华”“古今辉映 源远流长”4个部分，全面展示了隋唐大运河的兴衰历史故事。三层为“一粒米的漕运之旅”互动体验展，讲述一粒米从征收、运输至到达的全过程，通过精心设计的互动多媒体形式充分展示了运河漕运的巨大作用和功能。

巨型浮雕作品《国脉》

地址：洛阳市老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米

景区电话：0379—65556161；0379—65556001

入园时间：9：00一17：00 ，每周一闭馆(公众节假日除外)，每日闭馆前半小时不再接待观众。

预约方式：观众可提前通过隋唐大运河文化博物馆微信公众号预约参观或现场扫码进行分时段预约。

地铁出行：乘坐地铁1号线到夹马营站下车，往南行走1500米。

公交出行：乘坐3路、D3路、57路、79路公交车可达。