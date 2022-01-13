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因工程施工，二广、连霍高速公路孟津段将分阶段限行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 17:41

　　河南高速公安微信公众号近日发布消息称：二广高速公路朱家仓互通改扩建工程，将分阶段在二广、连霍高速公路的洛阳孟津段施工。为保障高速公路交通安全，第一阶段将采取封闭部分车道、单幅双向通行的限制交通措施。

　　一、二广高速公路洛阳孟津段(K1136+100至K1137+260)

　　2022年5月25日至9月3日进行桥梁拆除、新建施工。

　　5月25日至7月15日，东半幅(洛阳至济源方向)封闭施工，西半幅实施单幅双向通行；

　　7月15日至9月3日，西半幅(济源至洛阳方向)封闭施工，东半幅实施单幅双向通行。

　　二、连霍高速公路洛阳孟津段(K676+946至K678+470)

　　2022年5月25日至2023年1月20日进行路改桥施工。

　　5月25日至8月10日，北半幅(洛阳至三门峡方向)第三、四车道和应急车道封闭施工，车辆由第一、二车道通行；南半幅(三门峡至洛阳方向)正常通行。

　　8月10日至11月7日，南半幅(三门峡至洛阳方向)车道封闭施工，北半幅实施单幅双向通行。

　　11月8日至2023年1月20日，北半幅(洛阳至三门峡方向)第一、二车道封闭施工，车辆由第三、四车道通行；南半幅(三门峡至洛阳方向)正常通行。

　　上述路段施工期间禁止大件运输车辆通行，大件运输车辆应选择菏宝、济洛、焦桐等其他高速公路绕行或就近驶离高速公路选择周边国省道绕行。行经施工路段车辆的最高时速不得超过70公里/小时，请过往车辆驾驶人按照道路交通标志、标线的指示通行。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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