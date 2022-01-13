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夫妻携手捐献遗体 一生奉献甘化春泥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 08:55

　　“那一天，我们不希望做一些无谓的抢救，我们不开刀、不手术、不插管、不进重症监护室。该走的时候，请让我们安详地离去，这是你们爱我们最好的表现……”这是丁明亮70岁时立下的遗嘱。

　　在传统观念里，“身体发肤，受之父母，不敢轻易毁损”。如今，洛阳有一群像丁明亮一样的老人通过捐献遗体，留给世人最后的“生命馈赠”。

王晓丽和她的志愿捐献遗体申请登记表

　　夫妻携手申请捐献遗体

　　19日上午，在西工区临涧路一个老旧小区里，72岁的王晓丽从手机相册里翻出老伴儿丁明亮的照片，讲起了夫妻俩携手申请捐献遗体的故事。

　　王晓丽说，年轻时，因工作原因，她和爱人很少在父母跟前尽孝，甚至都没来得及见父母最后一面，这终成二人最大的遗憾。“父母的墓在东北老家，扫墓需要长途跋涉。当时，我们就想如果将来我们的孩子也这样，我们宁可不落叶归根。”王晓丽说，没想到儿子工作后同样是远离家乡，所以他们常想，与其留着“坟头”给孩子增添负担，还不如留张照片作纪念。

　　一次偶然的机会，老两口得知捐献遗体有利于国家医疗事业，随即联系市红十字会报名。捐献遗体需要直系亲属签字确认，帮忙办理身后事，可老两口的儿子最初不同意，认为签字是对他们最大的不孝。

　　“我们的身体最后用于医学研究，以攻克更多医学难题，挽救更多人的生命……”王晓丽说，从那之后，每次儿子一回家，他们就跟他沟通，3年后，终于做通了儿子的思想工作。

　　2015年，王晓丽和老伴儿共同递交了遗体捐献申请表，并写下遗嘱。夫妻俩还商定，将来不管谁先走，活着的那个一定要坚持到底。2020年12月16日，王晓丽和老伴儿依偎着坐在沙发上看电视，其间，患有阿尔茨海默病的老伴儿扭过头看了王晓丽一眼，眼角流下一滴泪后歪在她怀里，安详离世……

　　“老伴儿过世当天，我和孩子联系了市红十字会，帮老伴儿完成了他的心愿。”采访结束时，王晓丽已泪眼婆娑，她也希望最终如老伴儿一样完成心愿。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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