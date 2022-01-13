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把握“新老人”晚年生活之变系列谈之三：跟上“新老人”的理财新步伐

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.23 08:43

　　“60岁存款80万元该存银行定期，还是该买理财产品”“人到60岁，有多少存款才能体面养老”“60岁老年人买什么保险好”……当下，在抖音、支付宝等平台上，面向老年人的理财直播开展得如火如荼，60后“新老人”的养老财富规划话题更是抢眼，折射出该群体巨大的潜在需求，引来各方关注。

　　打理好“养老钱”，“老有所依”才有底气。作为中国最有钱的一批老年人，“新老人”不仅注重养生，而且悦己意识逐渐觉醒，更加关注财富管理，更加关心如何用“养老钱”撑起人生后半场的精彩生活。另一方面，他们中有很多人的观念正从“养儿防老”向“理财防老”转变，获取资产管理服务的要求也越来越高。因此，能否把握“新老人”的理财新变化，对能否帮其做好理财规划，提高晚年生活品质，非常关键。

　　有人说，“新老人”可能比你想象的会理财。疫情发生以来，许多“新老人”从只购买存款产品，到逐渐配置理财产品；从偏好线下网点渠道，到逐渐熟悉手机银行等线上渠道……步入退休后的“黄金十年”，他们对互联网接受度高，偏爱投资理财，热衷参与社交活动，被许多银行视作“年长不年老”的“新老人”。传统的投资方式恐怕难以跟上他们提高生活品质的脚步，养老理财产品的升级是大势所趋。

　　也要看到，养老理财产品还存在不少问题。比如，产品多是“头痛医头，脚痛医脚”的单一模式；有的产品不具备真正的养老功能，甚至有人打着“养老理财”招牌，进行非法集资和金融诈骗。《中老年防诈白皮书》数据显示，60后群体理财投资人均被骗金额最多。

　　“养老钱”能否“养得起”又“养得好”，考验社会智慧。跟上“新老人”的理财新步伐，需要催生融合的供给服务业态，做好产品设计、投资者保护等，拓宽渠道增加供给，同时要加强监管，持续清理名不副实的理财产品，让理财真正肩负老年人的“终身所托”，助其实现晚年生活的财富自由！（洛报融媒新闻·洛阳网观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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