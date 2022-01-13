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水管漏水几个月，到底该由谁来管
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 08:32

　　“从去年8月至今，因供水管道漏水，我家水表上的用水量激增。现在，每月漏水量从原来的约30吨变成约60吨。”近日，涧西区山水富地小区张女士说，他们一家在寻求问题解决办法的过程中，没有得到有效帮助，她感到苦恼。

　　居民：水管漏水几个月，问题迟迟没解决

　　张女士说，去年8月，她家用水量出现异常，数据显示，当月用水量比平常多了30多吨。她在检查了家中阀门、管道，确认室内没有管道漏水情况后，怀疑水表出现问题，于是更换了水表，但用水量仍显示异常。她才意识到，可能是户外的供水管道出现漏水。

　　随后，张女士请专业人士进行检查，也证实了这个猜测。她面临两个问题：第一，出现漏水的管道在她家户外，是否应该由小区物业公司负责维修，或使用房屋专项维修资金进行维修；第二，这段管道从另外几户居民一楼的私人车库通过，维修时需要对车库部分地面或墙壁进行开挖，但专业维修人员无法从物业公司提供的图纸上准确找到管道位置，势必造成将来开挖面积大、维修成本高，相关业主可能不同意对私人车库的地面、墙壁进行开挖。

　　“我们多次和物业公司沟通了这些问题，希望物业公司牵头处理此事，但一直没有进展。”张女士说。

　　物业公司：漏水管道属于表后部分，应由居民自行负责

　　19日，记者到山水富地小区物业公司了解情况。物业公司相关负责人说，张女士家出现漏水后，他们也请专业人士进行了检查。

　　“这栋居民楼的其他居民家未出现类似情况，基本可以认定是张女士家水表后的管道出现漏水。”该负责人说，虽然这部分管道在户外，但《洛阳市城市供水管理办法》规定，水表后的供水设施的维修，由用户自行负责。“这部分管道也不属于小区公共部分，无法使用房屋专项维修资金。”

　　该负责人说，他们向张女士家提供的图纸，是上一任物业公司移交的，“图纸确实存在问题，因此专业维修人员无法从图纸上准确找到管道的位置”。

　　该负责人还说，物业公司向专业人士寻求技术帮助后，向张女士提出过解决方案：舍弃水表后漏水的管道，从水表后重新接一条明管至张女士家。“这样既避免了大面积开挖，节省了成本，也能很快解决漏水的问题。”该负责人说。

　　法律人士：若居民认为物业公司应担责，可通过法律途径维权

　　张女士觉得，重新接明管存在诸多弊端，并非最佳解决方案。“漏水的管道就在我们这栋居民楼下埋着，若放任不管，今后可能对整栋楼的安全造成影响。如果按照相关规定，费用需要我们承担，我们也愿意，物业公司应该承担责任，负责牵头处理，可他们并未这么做。”张女士说，物业公司不能提供准确有效的图纸，也是造成管道无法正常维修的原因之一。

　　20日，记者又联系了华夏路社区和法律人士。华夏路社区相关工作人员表示，他们会尽力协调，做好各方工作，推动形成一个各方都能接受的方案，尽快解决问题。法律人士建议，如果张女士认为物业公司应承担相应责任，可通过法律途径维权。

　　小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。

　　栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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