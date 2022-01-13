文仲大道公交停车场启用

近日，记者从市公交集团获悉，文仲大道公交停车场目前已启用。 近日，记者从市公交集团获悉，文仲大道公交停车场目前已启用。该停车场位于开元大道和文仲大道交叉口西北角，于2020年8月开工建设，占地面积约30亩，包含一栋综合服务楼、一栋机修车间、12个充电桩、90个公交停车位和75个小车停车位。该停车场集办公、餐饮、休息、沐浴等功能于一身，也是洛河以南城区首个多功能、综合性的公交场站。目前，有25路、84路、118路公交车进驻该停车场运营。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 摄）