现场短新闻：“群众幸福感一天比一天强”

“去年以来，随着老旧小区改造工作的不断深入，群众幸福感一天比一天强，大伙发自肺腑感谢党的好政策。”

“去年以来，随着老旧小区改造工作的不断深入，群众幸福感一天比一天强，大伙发自肺腑感谢党的好政策。”

这段文字，来自洛龙区开元路街道龙瑞B区居民近日写给市委市政府的一封感谢信。

龙瑞B区建成于2004年，是当年洛阳市新区开发建设的首批安置小区。这些年来，虽地处城市核心区，但由于资金匮乏，小区环境一直没多大变化。看着周边社区的各项现代化服务设施，小区群众十分羡慕，及早实施老旧小区改造的期盼越来越急迫。

“去年下半年开始，俺们小区的体育健身设施投用了，休闲广场建起来了，人行道铺设了透水砖，绿化效果也逐渐好了起来……大伙看在眼里，喜在脸上，更记在心间。”代表群众写感谢信的社区老党员王铁锁说，大家做梦都没想到，安置小区也能实现这么多梦寐以求的变化。

随着生活环境的改变，平时在小区锻炼身体的人明显多了，在社区文化活动室参加文娱活动的人也越来越多，大家更需要共同维护好小区来之不易的良好环境和服务设施。

今年年初，该小区几名热心的退休老人共同商议后，主动请缨组建一支志愿者服务队，并取名为“龙瑞大叔”。

王铁锁，正是“龙瑞大叔”的发起人之一。如今，这支志愿者服务队已由最初的9人发展为17人，他们积极参与社区文明城市创建活动，从提高小区居民素质入手，督导群众争当文明市民、爱护环境卫生，平时还义务参与疫情防控、秩序维护等文明城市创建工作。

今年年初，小区又开始探索为群众逐步加装电梯，而且通过模式创新，让群众不用掏一分钱就能享受电梯房。这些喜人的新变化，更令大伙儿对未来的美好生活充满期待。

“这些发生在我们身边的一点一滴变化，不正是共产党全心全意为人民谋幸福的生动体现吗？”王铁锁和龙瑞B区的群众，都发自肺腑地感谢党恩，感谢市委市政府的惠民举措。

于是，大伙商议着，以龙瑞B区1243户群众共同的名义，给市委市政府写一封感谢信。

这封信，既表达了大伙儿内心深处的谢意，更彰显了大伙儿永远听党话、坚定跟党走的决心。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）