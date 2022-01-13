洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

现场短新闻：“群众幸福感一天比一天强”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 08:24

　　“去年以来，随着老旧小区改造工作的不断深入，群众幸福感一天比一天强，大伙发自肺腑感谢党的好政策。”

　　这段文字，来自洛龙区开元路街道龙瑞B区居民近日写给市委市政府的一封感谢信。

　　龙瑞B区建成于2004年，是当年洛阳市新区开发建设的首批安置小区。这些年来，虽地处城市核心区，但由于资金匮乏，小区环境一直没多大变化。看着周边社区的各项现代化服务设施，小区群众十分羡慕，及早实施老旧小区改造的期盼越来越急迫。

　　“去年下半年开始，俺们小区的体育健身设施投用了，休闲广场建起来了，人行道铺设了透水砖，绿化效果也逐渐好了起来……大伙看在眼里，喜在脸上，更记在心间。”代表群众写感谢信的社区老党员王铁锁说，大家做梦都没想到，安置小区也能实现这么多梦寐以求的变化。

　　随着生活环境的改变，平时在小区锻炼身体的人明显多了，在社区文化活动室参加文娱活动的人也越来越多，大家更需要共同维护好小区来之不易的良好环境和服务设施。

　　今年年初，该小区几名热心的退休老人共同商议后，主动请缨组建一支志愿者服务队，并取名为“龙瑞大叔”。

　　王铁锁，正是“龙瑞大叔”的发起人之一。如今，这支志愿者服务队已由最初的9人发展为17人，他们积极参与社区文明城市创建活动，从提高小区居民素质入手，督导群众争当文明市民、爱护环境卫生，平时还义务参与疫情防控、秩序维护等文明城市创建工作。

　　今年年初，小区又开始探索为群众逐步加装电梯，而且通过模式创新，让群众不用掏一分钱就能享受电梯房。这些喜人的新变化，更令大伙儿对未来的美好生活充满期待。

　　“这些发生在我们身边的一点一滴变化，不正是共产党全心全意为人民谋幸福的生动体现吗？”王铁锁和龙瑞B区的群众，都发自肺腑地感谢党恩，感谢市委市政府的惠民举措。

　　于是，大伙商议着，以龙瑞B区1243户群众共同的名义，给市委市政府写一封感谢信。

　　这封信，既表达了大伙儿内心深处的谢意，更彰显了大伙儿永远听党话、坚定跟党走的决心。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 预计最高气温38℃！洛阳高温天气即将到来
  • 城市提质让生活更美好【组图】
  • 市委召开疫情防控工作分析研判会
  • 文仲大道公交停车场启用
  • 洛阳一小区幼儿园饲养角遭投诉 专家和...
  • 70岁母亲爱看西游记 女儿剃光头扮唐僧...
  • 水管漏水几个月，到底该由谁来管
  • 男子夜半轻生 警民携手营救
  • 方案定了！洛阳将对背街小巷实施专项...
  • 洛阳惠中兽药有限公司：增加产线 提升...
    		•
    百姓呼声
    洛阳的井盖下面是否安装有防坠落装置？
    为何要求电动车驾驶员考驾照？官方回应
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    北方有佳人

    石子之眼 初夏的印象

    隋唐大运河博物馆一角

    人像练习
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605