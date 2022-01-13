洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一小区幼儿园饲养角遭投诉 专家和市民支招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 08:29

　　20日，本网报道了《小区幼儿园饲养角被投诉扰民 相关部门：如无合适办法，建议送走小动物》一文，还通过新媒体平台征集建议，网上网下引发人们关注，一些人为幼儿园支招化解动物叫声和居民生活间的矛盾。

　　在采访中，记者从居民口中及现场走访中初步判断，洛龙区唐韵幼儿园夜间的鸣叫来自于饲养角的那两只孔雀。如何减少孔雀的夜间鸣叫也成当事园方、居民关注的焦点。

　　“孔雀鸣叫是一种正常的行为活动，任何时候都有可能鸣叫，它们通过叫声来表达情感或是交流感情，一般在发情繁殖期会叫得更多、更响亮。”王城公园动物园副园长刘兆阳介绍。

　　“每年4月、5月正是孔雀的繁殖期，这时会通过鸣叫求偶。过了这段时间，鸣叫频率就会有所降低。”河南林业职业学院教授刘玉卿说，根据孔雀的生活习性和栖息环境来看，洛阳本地其实并不适宜孔雀生活，加上圈养在封闭空间，孔雀难免有“烦躁”情绪，更需要饲养人贴心呵护，营造舒适空间。

　　另外，孔雀受到外来袭击或是惊吓时，也会大叫。

　　对于如何降低孔雀夜间鸣叫给周边居民带来的影响，热心市民及动物爱好者纷纷支招。

　　有市民说，现在，生活条件好了，有人会在家里养孔雀当玩伴，为了防止叫声给街坊四邻带来影响，会为孔雀定制嘴套，在夜间、午休等时段给其戴上。

　　“孔雀夜间鸣叫还可能与突然出现的亮光有关，可采取笼外铺遮阳网等方式，减少它们夜间受到强光刺激，它们就会安静许多。”市民刘先生说。

　　还有人说，可以把孔雀的住所“升级”，在一些区域使用隔音材料，避免动物噪声扰民。

　　目前，记者已将市民及专家的相关建议提供给该幼儿园。“特别感谢洛阳晚报及热心市民提供的帮助和建议。”工作人员说，下一步将跟相关部门进一步协商处理此事。

　　小社区，大世界。社区生活里有柴米油盐，有家长里短，有喜怒哀乐，有人间百态。本栏目关注您的社区生活，欢迎您把社区里的新事物、新现象、新变化、新问题告诉我们。

　　常驻记者

　　魏巍 电话：15138764236

　　刘嘉仪 电话：18103886377（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 预计最高气温38℃！洛阳高温天气即将到来
  • 城市提质让生活更美好【组图】
  • 市委召开疫情防控工作分析研判会
  • 文仲大道公交停车场启用
  • 洛阳一小区幼儿园饲养角遭投诉 专家和...
  • 70岁母亲爱看西游记 女儿剃光头扮唐僧...
  • 水管漏水几个月，到底该由谁来管
  • 男子夜半轻生 警民携手营救
  • 方案定了！洛阳将对背街小巷实施专项...
  • 洛阳惠中兽药有限公司：增加产线 提升...
    		•
    百姓呼声
    洛阳的井盖下面是否安装有防坠落装置？
    为何要求电动车驾驶员考驾照？官方回应
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    北方有佳人

    石子之眼 初夏的印象

    隋唐大运河博物馆一角

    人像练习
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605