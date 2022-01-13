洛阳一小区幼儿园饲养角遭投诉 专家和市民支招

20日，本网报道了《小区幼儿园饲养角被投诉扰民 相关部门：如无合适办法，建议送走小动物》一文，还通过新媒体平台征集建议，网上网下引发人们关注，一些人为幼儿园支招化解动物叫声和居民生活间的矛盾。

20日，本网报道了《小区幼儿园饲养角被投诉扰民 相关部门：如无合适办法，建议送走小动物》一文，还通过新媒体平台征集建议，网上网下引发人们关注，一些人为幼儿园支招化解动物叫声和居民生活间的矛盾。

在采访中，记者从居民口中及现场走访中初步判断，洛龙区唐韵幼儿园夜间的鸣叫来自于饲养角的那两只孔雀。如何减少孔雀的夜间鸣叫也成当事园方、居民关注的焦点。

“孔雀鸣叫是一种正常的行为活动，任何时候都有可能鸣叫，它们通过叫声来表达情感或是交流感情，一般在发情繁殖期会叫得更多、更响亮。”王城公园动物园副园长刘兆阳介绍。

“每年4月、5月正是孔雀的繁殖期，这时会通过鸣叫求偶。过了这段时间，鸣叫频率就会有所降低。”河南林业职业学院教授刘玉卿说，根据孔雀的生活习性和栖息环境来看，洛阳本地其实并不适宜孔雀生活，加上圈养在封闭空间，孔雀难免有“烦躁”情绪，更需要饲养人贴心呵护，营造舒适空间。

另外，孔雀受到外来袭击或是惊吓时，也会大叫。

对于如何降低孔雀夜间鸣叫给周边居民带来的影响，热心市民及动物爱好者纷纷支招。

有市民说，现在，生活条件好了，有人会在家里养孔雀当玩伴，为了防止叫声给街坊四邻带来影响，会为孔雀定制嘴套，在夜间、午休等时段给其戴上。

“孔雀夜间鸣叫还可能与突然出现的亮光有关，可采取笼外铺遮阳网等方式，减少它们夜间受到强光刺激，它们就会安静许多。”市民刘先生说。

还有人说，可以把孔雀的住所“升级”，在一些区域使用隔音材料，避免动物噪声扰民。

目前，记者已将市民及专家的相关建议提供给该幼儿园。“特别感谢洛阳晚报及热心市民提供的帮助和建议。”工作人员说，下一步将跟相关部门进一步协商处理此事。

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常驻记者

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