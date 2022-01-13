李俊贤：低调的英雄 精神的贵族

李俊贤金句：“物质上不要太讲究，能用就行。”

李俊贤金句：“物质上不要太讲究，能用就行。”

“洗得发白的手提布袋”“嘉宾证做的尺子”“旧的药品包装袋做的卡包”……《李俊贤传》记录了他至简至朴的一生，书中这样描述，他的家庭完全与普通职工一样，家具简单，装修简约，书柜是铁皮的。

近日，记者采访了黎明化工研究设计院党委宣传部原部长薛志强。他说，为了工作、生活方便，院里要给李俊贤配专车，被他拒绝，李俊贤说：“工作需要用车，会向组织申请，生活中哪能用公车办事？坐公交出行就很好。”院里给他配的办公设施，家人是绝对不能使用的，有一次他的儿子用单位给他配的电话打了个长途，被他一通教训。院里给他订的报纸，他看完之后月底都会集中送回单位便于回收，不占单位一点儿便宜。

李俊贤的儿子李浩告诉记者，父母生活十分简朴，每天粗茶淡饭。父母在家属院有一套普通的四居室，每个房间都摆着书柜。

“书柜很有年头了，是从青海带过来的，床和缝纫机也是。”李浩说，铁架子床和老式缝纫机陪伴他们全家很多年，见证了他们全家的幸福生活，因此父母舍不得丢掉，大家都笑称这里是“旧家具博物馆”。

李浩说，父亲一双凉鞋穿20年，一年四季就那么几件衣服，家里的纱窗破了就用针线缝起来，一个纱窗有好几个补丁……这在他们家都是极其平常的。因为父亲从不关注这些，他的所有关注点都在科研上。

薛志强说，李俊贤对金钱看得很淡。有一年，中国工程院报送何梁何利奖。该奖是奖励在自然科学某一领域取得重大发明、发现和科技成果的人，当时获评后可获得20万港元。评选结果令所有人吃惊——李俊贤没有获评。原因是查不到李俊贤在某领域的获奖信息。对此，李俊贤淡淡地说：“评委会的评选条件是严格的，评委也很认真。我压根就没让他们报过我在该领域的成果，他们怎么查得到？”

“物质上不要太讲究，能用就行。”一句朴实无华的话，让所有人感受到了李俊贤的大格局和大境界。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张云众）