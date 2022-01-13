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全市“三夏”生产暨夏粮收购工作电视电话会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 08:20

　　昨日，在收听收看全省“三夏”生产暨夏粮收购工作电视电话会议后，我市接着召开会议，认真落实省委省政府部署要求，全面部署“三夏”生产、夏粮收购、秸秆禁烧和农村疫情防控等重点工作，全力确保夏粮丰产丰收、颗粒归仓。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

　　会议指出，“三夏”大忙时节来临。各级各部门要深入贯彻习近平总书记关于保障粮食安全的重要论述，坚决扛稳政治责任，自觉把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到粮食安全工作全过程、各方面，坚决打赢“三夏”生产大会战，确保守牢粮食安全底线，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　会议强调，要全力夺取夏粮丰收，时刻保持“小麦不归仓、时刻不松懈”的劲头，抓紧抓好麦田后期管理，防倒伏、防霉变，确保颗粒归仓。要筹备组织好机收会战，做好摸排调度，开通绿色通道，着力打通农机转运作业堵点卡点，确保麦收有机可用、有件能换、有油可加、有人可用。要种足种好秋粮作物，稳定秋粮面积，调整优化结构，及时开展田间管理，坚决完成粮食生产任务目标。要扎实做好农资供应和监管，让农民用上放心农资。要及时开展夏粮收购，广泛宣传收购政策，加强收购监督检查，全力服务售粮群众，让售粮农民卖上“明白粮”“放心粮”“舒心粮”。要持续抓好秸秆禁烧，强化责任担当，织牢管控网络，营造宣传氛围，结合肉牛奶牛产业发展做好综合利用，确保实现“零火情”。要科学落实疫情防控措施，严格实行报备制度，压实基层防控责任，做好“三夏”保通保畅，鼓励采取代收代种等方式帮助外出务工人员解除后顾之忧，坚决筑牢农村疫情防控防线。

　　韩治群参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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