洛阳高新区：“十个一”机制促服务企业提升

昨日，记者从洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)获悉，该区近日出台工作方案，将持续深化推进“万人助万企”活动，积极建立完善企业服务“十个一”工作机制，力争全年包联服务企业不低于500家，推动全年问题办结率超过95%，并组织政策宣讲、专题对接、企业家培训等活动50次以上。

昨日，记者从洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)获悉，该区近日出台工作方案，将持续深化推进“万人助万企”活动，积极建立完善企业服务“十个一”工作机制，力争全年包联服务企业不低于500家，推动全年问题办结率超过95%，并组织政策宣讲、专题对接、企业家培训等活动50次以上。 昨日，记者从洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)获悉，该区近日出台工作方案，将持续深化推进“万人助万企”活动，积极建立完善企业服务“十个一”工作机制，力争全年包联服务企业不低于500家，推动全年问题办结率超过95%，并组织政策宣讲、专题对接、企业家培训等活动50次以上。 该方案提出，立足助力企业创新发展、加快推进项目建设、强化优质企业培育等7项重点任务，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)在今年要实行21项具体措施，其中包括—— 锚定产业风口，着力打造工业机器人等重点产业集群，推动规模以上工业企业研发活动覆盖率超过85%； 力争全年引进亿元以上产业项目40个，其中10亿元以上工业项目或世界500强、国内500强、隐形冠军型项目20个； 打造“周山汇”品牌，开展精准服务和有效对接，全面降低企业用能、融资成本； 积极筹备第十一届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区暨第七届洛阳创业之星大赛，争取更多创新创业项目落户洛阳等。 根据方案，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)还将积极建立完善企业服务“十个一”工作机制—— 建立“一个企业服务中心”、开通“一个企业服务热线”、新建“一个智汇高新App”、搭建“一个企业畅聊早餐汇”、建立“一次办督查机制”、建立“一次对外发布机制”、开展“一次银企合作活动”、开展“一次人才对接活动”、开展“一次产销对接活动”、建立“一次评优评先机制”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 汪冰冰)