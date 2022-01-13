唐朝名相魏徵早年混得可没那么好。他家境贫寒，年轻时为了讨口饭吃，当过道士，还在瓦岗军中效过力。

唐朝名相魏徵早年混得可没那么好。他家境贫寒，年轻时为了讨口饭吃，当过道士，还在瓦岗军中效过力。

当年，瓦岗军攻打隋都洛阳时，如果首领李密听取他的建议，说不定就不会被守城的王世充打败了。

史载，魏徵爱读书，有见识，隋朝末年，天下大乱，瓦岗军起义造反，魏徵曾追随当时的老板——武阳郡丞元宝藏声援农民起义军。

元宝藏写给瓦岗军首领李密的私信都是魏徵代写的。李密发现魏徵颇有才干，将其招至麾下任文学参军。魏徵献上了壮大瓦岗军的十条建议，可李密没太当回事儿。

公元618年，瓦岗军进攻洛阳，占据了城外的粮仓——洛口仓。魏徵认为，瓦岗军虽然暂时取得了胜利，但是伤亡惨重，底子薄弱，将士们取得战功却得不到赏赐，需要休养身心。不如在城外深挖战壕，据守要地，与守城的隋军死耗，耗到城里的敌人弹尽粮绝，再率军攻击，如此可保取胜。

他把建议说给李密的助手郑颋(音同挺)听，然而老郑欺他年轻，不以为然。魏徵得不到重用，心知瓦岗军大势已去，遂拂袖而去。

据《资治通鉴》《河南府志》记载，公元618年，防守洛阳的隋将王世充为收服人心，自称梦见了周公，并在洛河边修建了周公祠，说是周公命他讨伐瓦岗军，士兵们若不从命，就会死于瘟疫。

在“周公”的号召下，王世充率兵把瓦岗军赶出了洛阳。王世充由此坐大，后来一度占据中原，自立为帝。

瓦岗军战败后，魏徵归降李唐，跟着唐高祖李渊打天下。李渊的大儿子李建成听闻魏徵有才，请其到太子府任职，对其礼遇有加。

公元621年，李渊派秦王李世民攻打洛阳，王世充投降。

公元626年，李世民发动玄武门之变，诛杀大哥李建成与弟弟李元吉。他听说魏徵以前常劝李建成提防自己，问魏徵为何离间他们兄弟。魏徵说：“太子要是听了我的劝，就没有今日的祸事了。”

李世民见魏徵说话直爽，极有远见卓识，遂与其握手言和，请其辅佐自己治理天下，自此谱写了一段君臣佳话。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)