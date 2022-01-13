“老板”为何要翻脸(隋唐里坊故事之劝善坊)

劝善坊地处洛河南岸，离皇城正南门——端门挺近，占据隋唐洛阳城的黄金地段。

劝善坊地处洛河南岸，离皇城正南门——端门挺近，占据隋唐洛阳城的黄金地段。

隋唐史专家王恺说，这个里坊的旧址，在如今的洛龙区安乐镇安乐村一带。坊中住过唐朝名相魏徵。

魏徵乃初唐杰出政治家、思想家和史学家。劝善坊这个坊名很适合他——他一生都在“劝”唐太宗向“善”，以直言劝谏闻名天下。

耐人寻味的是，魏徵生前，唐太宗对他很是敬重；魏徵死后，唐太宗却派人毁了他的墓碑。这是为何？

贴心“老板”送温暖

作为皇帝的宠臣，魏大人应该不只有一处宅院。他是何时搬到劝善坊的不太好说。

魏徵官至宰相，曾是唐太宗李世民最器重的大臣。《资治通鉴》记载，他病重时，李世民常派人探望，送“特效药”送滋补品送温暖，百般关怀。

魏徵向来节俭。唐太宗见他家的正堂有点儿简陋，过意不去，用原来准备修宫殿的建材帮他扩修正堂，五天就完工了——不过王恺认为，皇帝帮魏徵扩建的宅院应该不是在劝善坊的这所。

魏徵临终前，唐太宗亲自去探视他，与他私下聊了很多贴心话。后来，唐太宗又带着太子和公主再次去看他。见魏徵病情加重，皇帝潸然泪下，当场表示要将公主许配给魏徵的长子，与魏徵结为亲家，可没过多久，皇帝就悔婚了，提起魏徵气得牙痒痒。

这个大臣憨胆大

一切都因为魏徵太执拗。《资治通鉴》记载，魏徵性情耿直，常常犯颜直谏。用咱洛阳话说，这人憨胆大，有点儿“二”，也不管皇帝开不开心，想到啥都只管说，还经常当众批评皇帝，弄得皇帝下不来台。

一次，唐太宗相中了一个美女，下诏纳妃。魏徵听说此女早已许配别家，力排众议，劝皇帝放手：“陛下坐享嫔妃满院，要想到还有人娶不上老婆。人家已有婚约，您还要娶她，传出去不像话呀！”唐太宗只得作罢。

贞观年间，群臣联名上书，都夸唐太宗是一代明君，在他的治理下大唐国富民强，提议皇帝去泰山封禅告祭天地，自表功勋。魏徵却表示反对。

唐太宗问他：“你是不是觉得朕不配封禅？”魏徵说：“陛下是干得不错，但如今经济形势不好，百姓生活压力大，国库空虚，而封禅劳师动众、耗费巨大，沿途民众只怕无法承受。再说了，封禅时，外国使者要来参观祝贺，要是让他们看见咱那些落后地区，只怕会惹人笑话……”他啰唆了半天，唐太宗听得头疼，自此再不提封禅。

魏徵每次上朝都有话讲，每次都要当众数落皇帝几句，还数落得特别在理，唐太宗有了心理阴影。

有一回，唐太宗想去山中打猎，东西都准备好了，又不去了。魏徵问他为啥不去。皇帝说，临行时，他的脑海中浮现出了魏徵的脸，怕魏大人又骂他不务正业、贪图享乐，赶紧打消了念头。

与其说唐太宗怕魏徵，倒不如说唐太宗是开明君主，识才、惜才。他敬重魏徵，把魏徵当作审视自我的一面明镜，时时检视自己。

劝善坊里藏“宝贝”

唐太宗与魏徵携手写就的千古佳话，在最后一刻破了功。

公元643年，64岁的魏徵去世。唐太宗很伤心，痛哭失声，说自己失去了一面镜子，命阎立本画《凌烟阁二十四功臣》像，魏徵位列其中。

不久，唐太宗得知了一个惊天消息：魏徵曾把批判皇帝的奏折整理成书稿，用心保存，还曾把谏辞拿给史官褚遂良看，打算出书曝光他和皇帝的故事。

皇帝生气了：好你个魏老头！我如此信任你，你却想出书曝光朕的隐私！你不就是想让后人知道朕之所以英明神武，都是你魏徵的功劳吗？想不到你貌似忠厚，居然是个沽名钓誉之徒，为了标榜自己的忠臣形象，不惜抹黑皇帝。

加上太子谋反案事发，唐太宗怀疑魏徵生前曾结党营私煽动作乱，于是取消公主与魏家的婚约，毁了魏徵的墓碑——后来皇帝消了气，念及魏徵的好，又重新立了碑。

据说，唐太宗还曾派人去魏家查抄谏辞书稿，但没找到。那么，魏徵把书稿藏哪儿了？

藏在东都洛阳劝善坊的旧宅里了。

后来，有个名叫王方庆的人接手此宅，发现魏徵的奏折，整理出了一份魏徵的工作日志——《魏郑公谏录》。

如此一来，唐太宗最不愿被人知道的那一面还是被公之于众了，但瑕不掩瑜，这倒不妨碍唐太宗仍被称作千古明君。不过，可能正是因为这份被藏到劝善坊的“宝贝”，“魏徵”这个名字更加响亮了。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)