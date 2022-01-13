70岁母亲爱看西游记 女儿剃光头扮唐僧表孝心

近日，一则《为让母亲开心，女儿剃光头扮唐僧》的短视频引发网友关注。

张灵阁笑着摸摸女儿的头

近日，一则《为让母亲开心，女儿剃光头扮唐僧》的短视频引发网友关注。事情的主角是我市伊滨区寇店镇东朱村的一对母女。

昨日一大早，记者在东朱村一个漂亮的农家小院里，见到了短视频中70岁的母亲张灵阁和40岁的女儿高晓雅。只见剃光头的高晓雅面目清秀、五官端正，与86版《西游记》中的唐僧颇有几分相似，而张灵阁身体健康，精神状态也很不错。母女俩在一起聊天时，张灵阁不时摸摸女儿的头，总会笑得合不拢嘴。

高晓雅说，自打她记事，母亲就特别喜欢看《西游记》，尤其喜欢86版。她长大后，她和身边不少朋友都发现，自己和电视剧中的唐僧长得很像。甚至有一次，母亲开玩笑说想让女儿剃光头扮唐僧，而这句无心的话被高晓雅记在了心里。

“我知道母亲是开玩笑的，但我还真想过剃个光头逗她开心一下。不过，当时自己留着一头长发，根本舍不得。”高晓雅说，两年前，她的婚姻发生变故，心情十分沮丧。那时，母亲一直安慰和鼓励她，两人也有了更多的交流。更重要的是，在此期间，高晓雅突然意识到母亲正在一天天变老，而自己多年来一直忙于照顾自己的小家庭，却忽略了对父母的陪伴和照顾。

“也许是对父母的愧疚，让我觉得必须做些事情，尽自己的一份孝心。”高晓雅说，她除了决定每周尽量回家看望母亲，还想起了母亲多年前的那句玩笑话。

“我的母亲今年就70岁了，我觉得自己作为女儿，只要能做到的事情，都应该去实现。”高晓雅说，前段时间，她经过反复思考后，终于下定了决心。16日，高晓雅找了一家理发店，剪去长发剃了光头。其间，她还叫上了自己的闺蜜，把剃头的过程拍摄了下来，留作纪念。

当日，剃光头的高晓雅回到老家时，着实给了母亲一个惊喜。“看见这光头可高兴了，就跟唐僧进了家门一样！”张灵阁说，她女儿从小就有个性，这些年又经历了不少事情，因此，当她看到女儿剃光头时，一下子就明白了女儿的良苦用心。

高晓雅说，现在她偶尔戴假发，每次回老家时，就会把假发脱掉，哄母亲高兴。至于随后是否继续留光头，她还没想好。

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