洛阳惠中兽药有限公司：增加产线 提升产能

日前，位于洛龙区的洛阳惠中兽药有限公司新建成的综合制剂楼已开始试生产。该综合制剂楼建筑面积12000平方米，可进行粉剂、颗粒剂、预混剂、片剂、口服液、最终灭菌小容量注射剂等9种相关剂型的生产。
日前，位于洛龙区的洛阳惠中兽药有限公司新建成的综合制剂楼已开始试生产。该综合制剂楼建筑面积12000平方米，可进行粉剂、颗粒剂、预混剂、片剂、口服液、最终灭菌小容量注射剂等9种相关剂型的生产。
日前，位于洛龙区的洛阳惠中兽药有限公司新建成的综合制剂楼已开始试生产。该综合制剂楼建筑面积12000平方米，可进行粉剂、颗粒剂、预混剂、片剂、口服液、最终灭菌小容量注射剂等9种相关剂型的生产。
洛阳惠中兽药有限公司成立于1995年，是集化学原料药、高新制剂、宠物制品、中药现代化研制开发于一体的动物保健生产企业及高端技术服务商。近年，该公司抢抓生物医药产业风口，通过自主创新与集成创新持续推进技术产品研发，技术创新、产品研发及生产能力居行业前列。
（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 王浩男 摄）
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