男子夜半轻生 警民携手营救

“喂！跨湖大桥有人跳桥轻生，请速救援！”19日0时8分，嵩县公安局城关派出所值班民警接到指挥中心指令。

“喂！跨湖大桥有人跳桥轻生，请速救援！”19日0时8分，嵩县公安局城关派出所值班民警接到指挥中心指令。

城关派出所三中队民警刘珂杏带领同事们迅速出警，0时10分到达现场。

刘珂杏到场看到，两名热心群众正用力拉着一名身体在大桥栏杆外的男子，刘珂杏等人见状，迅速飞奔上前，协力抓住该男子双手和身上衣物，使其身体保持固定。因该男子身体在栏杆外，施展救援的空间和人员有限，民警多次尝试将该男子举过栏杆均未成功。

民警一边对其进行安抚，一边联系嵩县消防救援大队。经过23分钟的坚持，在民警、消防救援队员、热心群众的努力下，该男子被成功营救。

民警将该男子带回派出所后，经询问了解到，18日晚，该男子酒后与女朋友发生矛盾，遂产生轻生念头。

刘珂杏听后，一边耐心劝导，一边联系其家属。1时36分，该男子被其家属带走。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙）