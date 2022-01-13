洛阳今日晴天间多云 气温18℃到32℃

今日洛阳晴天间多云，偏南风3级左右，气温18℃到32℃。

最近几天，市区天气晴好，中午感觉有点儿小热。据市气象台分析，未来几天我市气温将被“30℃+”霸屏，不过25日至26日受冷空气影响，气温会略有下滑，仍是暖热的感觉，28日将突破35℃。

河南省气象台提醒，25日受弱冷空气影响，全省偏北风5级左右，我省北中部阵风8级左右，请注意防范。

21日，河南省气象台发布5月下旬至6月中旬气候趋势预测，降水量：预计信阳降水偏多零至二成，其他地区偏少零至二成；平均气温：预计全省偏高0℃～1℃。

5月下旬至6月中旬，我省主要降水过程有4次，分别出现在5月下旬中期，6月上旬前期、上旬后期到中旬前期和中旬后期。需要防范强对流、干热风等天气对农业生产的影响，及时关注最新的气象信息。

洛阳市气象台根据气象资料分析，本周我市多晴好天气，气温较高；25日受下滑槽影响，我市上空云系增多，部分地区有分散性小阵雨。具体预报如下。

今天，晴天间多云，偏南风3级左右，气温18℃到32℃。

明天，晴天间多云，西南风3级左右，气温20℃到34℃。

25日(周三)，多云，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，偏北风4级到5级，气温18℃到31℃。

26日(周四)，多云转晴天，气温17℃到30℃。

27日(周五)，晴天到多云，气温21℃到34℃。

28日(周六)，多云转晴天，气温21℃到35℃。

29日(周日)，晴天间多云，气温21℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)