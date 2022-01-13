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慈善进社区！洛阳将实施“幸福家园”村社互助项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.22 19:50

　　22日上午，记者从洛阳市慈善总会获悉，洛阳市将开展慈善进社区公益行动，实施“幸福家园”村社互助项目。此前，洛阳市慈善总会已在涧西区召开“幸福家园”村社互助基金项目说明会，并在该区率先签约14个社区。

　　幸福家园村社互助基金项目是洛阳市慈善总会在腾讯公益和洛阳市民政局备案，联合全市城市区共同发起实施的公益项目。

　　项目将推出“五＋五”社区慈善发展模式，即在社区建立慈善工作站、社工站、志愿者服务站、未成年儿童保护站、社区救助站“五站合一”的社区慈善综合服务平台，形成社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社区慈善资源“五社联动”融合发展，共同助力社区治理。

　　项目筹集的资金将用于资助社区教育、繁荣社区文化、美化社区环境，以及社区扶危、济困、扶老、助孤、助医、助学、助残、优抚等。

　　洛阳市慈善总会计划用3年时间，通过与城市区逐一签订合作协议，将“社区慈善公益基金”项目在全市普及，营造社区“人人可慈善、家家做慈善”的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰 张鑫)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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