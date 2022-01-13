预计最高气温38℃！洛阳高温天气即将到来

最近几天，洛阳市区天气晴好，中午感觉有点小热。未来几天，30℃+霸屏，不过5月25日至26日受冷空气影响，气温会略有下滑，仍是暖热的感觉，5月26日最高气温又重回30℃+，还将突破35℃。

最近几天，洛阳市区天气晴好，中午感觉有点小热。未来几天，30℃+霸屏，不过5月25日至26日受冷空气影响，气温会略有下滑，仍是暖热的感觉，5月26日最高气温又重回30℃+，还将突破35℃。

洛阳市气象台根据气象资料分析，未来一周洛阳市多晴好天气，气温较高；25日受下滑槽影响，洛阳市上空云系增多，部分地区有分散性小阵雨。

具体预报如下：

今天夜里，晴天间多云。

23日(周一)，晴天间多云，偏南风3级左右，气温18℃到32℃。

24日(周二)，晴天间多云，西南风3级左右，气温20℃到34℃。

25日(周三)，多云，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，偏北风4级到5级，气温18℃到31℃。

26日(周四)，多云转晴天，气温17℃到30℃。

27日(周五)，晴天到多云，气温21℃到34℃。

28日(周六)，多云转晴天，气温21℃到35℃。

29日(周日)，晴天间多云，气温21℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)